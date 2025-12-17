Най-добри сортове чушки за отглеждане на закрито за целогодишна реколта

Чушките (Capsicum annuum) са едни от най-популярните зеленчуци за отглеждане у дома - и макар че могат да виреят добре както на закрито, така и на открито

Някои от по-лютите сортове чушки, които можете да отглеждате на закрито, включват Thai Chilli, Carolina Reaper и Serrano. Ако искате сортове с лека и средна лютивина, Jalapeño, Shishito и Biquinho са добри варианти. И не само лютите чушки можете да отглеждате на закрито: Някои сортове чушки - като Redskin, Mohawk и Lunchbox - също могат да се отглеждат на закрито.

Когато отглеждате чушки, не забравяйте да се запознаете с размера на реколтата и цвета на сорта чушки, който отглеждате. Това е важно, тъй като чушките са едно от онези растения, които дават плодове непрекъснато, когато се берат редовно. В внимателно отглеждани закрити помещения те могат да дават плодове до 10 месеца. Също така имайте предвид, че чушките се нуждаят от много светлина - поне осем часа на ден. Това означава, че може да се наложи да добавите изкуствено осветление за стайни растения.

Тайландски лют пипер

Тайландската люта чушка, наричана още „Птиче око“, се откроява със своята интензивна лютивина и остър вкус. Тя расте само около 20 до 25 сантиметра височина, което я прави идеална за отглеждане в контейнери на закрито. Още по-хубаво? Растенията се нуждаят само от 85 до 90 дни, за да узреят и да станат готови за прибиране на реколтата. Просто се уверете, че сте ги засадили в добре дренирана почва с много слънчева светлина. Също така, когато отглеждате на закрито, уверете се, че температурата се поддържа около 27 градуса по Целзий. Това ще поддържа растенията здрави и процъфтяващи и ще увеличи добива им.

Чили Каролина Рийпър

Чилито Каролина Рийпър някога е държало световния рекорд за най-люто чили. То расте с височина около 1,2 до 1,5 метра и са му необходими около 110 дни, за да узрее и да е готово за прибиране на реколтата. Можете също така да го отглеждате на закрито в саксии, просто се уверете, че почвата остава равномерно влажна, особено докато растенията дават плодове. Чушките стават оранжеви до наситено червени, когато узреят и са готови за прибиране на реколтата. И не забравяйте да избягвате често срещаните грешки, които всеки прави, когато отглежда чушки, ако искате да получите максимален добив от тези растения.

Серано пипер

Чушките Serrano са предпочитани люти чушки в готвенето и са доста лесни за отглеждане на закрито без никакви проблеми. Растенията растат до около 60 см височина, а саксия с диаметър около 25 см и дълбочина около 25 см би трябвало да е повече от достатъчна, за да ги приюти. При добри грижи и условия на растеж, растенията чушки узряват за около 85 дни, а прищипването на първите цветове може да помогне за поддържането на здравето и по-високата им продуктивност. Също така, внимавайте за брашнеста мана и не позволявайте почвата да се подгизди, за да избегнете гниене на корените.

Халапеньо чушка

Ако лютивият и пикантен вкус не са ви по вкуса и се стремите към нещо меко, лютата чушка Халапеньо е може би една от най-добрите за отглеждане на закрито. Когато се засади от семе, покълването става за около 10 до 20 дни, а растенията ще узреят за около 60 дни. Просто се уверете, че се грижат адекватно за тях и получават много светлина. Трябва да поддържате постоянно топла среда около растенията. Ако им стане твърде студено, те няма да цъфтят.