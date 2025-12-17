Най-ароматни видове живи коледни елхи

Сред най-хубавите части на Коледа е чувството за комфорт и носталгия, докато традициите се изпълняват в присъствието на семейството. От това да направите коледната си елха да изглежда винтидж до избора на сорт, който ухае най-много на празниците, елхата е в центъра на тези традиции за много семейства. От всички сетива, обонянието е най-силното, когато става въпрос за връзки със спомени. Така че не е чудно, че миризмата на коледна елха е толкова важна по това време на годината.

Защо трябва да подрязвате коледната си елха и най-добрият начин да го направите

Като цяло, хората сякаш предпочитат миризмата на ели по време на празниците, които извикат спомени от миналото с ароматните си иглички. Балсамовата ела, Фрейзъровата ела и Дъгласовата ела са сред най-популярните сортове коледни елхи, които хората свързват с празниците. Въпреки това, сортове бор и смърч, като шотландски бор и син смърч от Колорадо, също са често срещан избор сред потребителите по Коледа.

Фрейзърова ела

Фрейзъровата ела (Abies fraseri) е много подобна на балсамовата ела и като такава се смята за друг водещ претендент за коледни елхи, особено що се отнася до аромата. Например, тя има и мехурчета, пълни със смола, които допринасят за приятния празничен аромат. Основната разлика между балсамовата ела и Фрейзъровата ела е мястото им на отглеждане.

Голяма ела

Друго дърво с аромат на цитруси, което все още излъчва коледен аромат, е голямата ела (Abies grandis). Когато не се докосват, игличките излъчват силен боров аромат, но когато се смачкат, миришат повече на портокали. Расте в гъста, пирамидална форма, която е идеална за Коледа, но не издържа толкова дълго, колкото други варианти като балсамовата ела. Обикновено се препоръчва да се постави голяма ела за украса в рамките на две седмици преди празника.

Норвежкият смърч (Picea abies) е европейско дърво, често използвано като коледна елха в други страни, а също така е придобило популярност и в Съединените щати. Игличките им излъчват силен боров аромат, когато изсъхнат или когато се смачкат, което се описва като традиционно.