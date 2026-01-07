Как да съхранявате луковиците през зимата: Най-добрите съвети за успешен цъфтеж следващата пролет

Знанието как да съхранявате луковиците през зимата означава, че можете да се наслаждавате на тези топли тропически растения повече от една година. Тези нежни растения се развиват добре на открито през лятото в много райони, но няма да преживеят зимата.

Това може да бъде толкова просто, колкото внасянето на саксийни растения на закрито, когато времето се охлади, или изкопаването на нежни луковици за съхранение на закрито през студените месеци.

Цветя като кана, кали, далии, грудкови бегонии, както и листни растения като слоново ухо, могат безопасно да презимуват, ако се направи правилно. Ето какво трябва да знаете, за да съхранявате луковиците през зимата.

Презимуване на луковици, грудки и други

Често използваме термина „луковица“ за много тропически и субтропически растения, които могат да бъдат изкопани и съхранени за зимата. За да бъдем по-точни, някои от тях растат от луковици, но други имат грудки, коренища или грудки. Това са различни видове месести структури, които съхраняват енергия и вода за растението.

Независимо от вида на конструкцията, можете да ги изкопаете, да ги съхраните и да ги засадите отново през пролетта за още един кръг от летни цветове и листа. За удобство, те често се наричат ​​луковици.

Изкопайте луковиците за съхранение през зимата

За да презимувате луковиците, започнете с избора на растенията, които искате да запазите за следващата година. Изкопайте луковиците им от лехите или контейнерите. Правете това внимателно и бавно, за да не ги нараните или повредите. Всякакви наранявания могат да доведат до болести или гниене. Използвайте вила, а не лопата, за да разрохкате внимателно почвата около луковицата.

Кога да изкопаете летни луковици варира в зависимост от местоположението, климата и времето. Най-доброто време за това е след като листата са избледнели и изсъхнали, но не след дълго след първата слана. Повечето от тези луковици ще преживеят първата лека слана, но е важно да ги изкачите скоро след това.

Отърсете излишната почва от луковиците и използвайте лека струя вода, за да почистите останалата почва. Не е необходимо да ги търкате или да ги почиствате напълно. Важно е обаче луковиците да са напълно сухи преди съхранение. Луковиците на гладиола са изключение, тъй като не е необходимо да се почистват.

Проверете всички луковици за насекоми или признаци на болести. Можете да третирате болестите с фунгицид или инсектицид или да изхвърлите засегнатите луковици.

Повечето луковици се нуждаят от период на втвърдяване от няколко дни, преди да се съхраняват за зимата. Това им позволява да изсъхнат напълно. Оставете луковиците на сухо и хладно място без пряка слънчева светлина. Гладиолите и калите се нуждаят от няколко седмици втвърдяване преди съхранение.

Как да съхраняваме луковици през зимата

Много контейнери и материали са подходящи за съхранение на луковици през зимата. Най-важното е, че те трябва да могат да дишат и да останат сухи. Избягвайте херметически затворени контейнери, които могат да доведат до натрупване на влага. Също така избягвайте луковиците да се допират една до друга, което може да доведе до гниене.

Картонени кутии, дървени щайги с вентилация или хартиени торбички са добри варианти за съхранение. Разделете луковиците една от друга с дървени стърготини, дървени стърготини, вермикулит или кокосови влакна.

Поставете луковиците на място, което остава хладно и сухо през цялата зима. Идеалната температура е между 2 и 7 градуса по Целзий с около 50% относителна влажност. Изби, неотопляеми мазета и гаражи (стига температурите да не достигнат нулата) обикновено са добър избор.

Проверявайте редовно крушките

Не можете просто да съхранявате луковиците и да забравите за тях до пролетта. Важно е периодично да ги проверявате за признаци на влага, гниене, насекоми или болести. Отстранете всички гниещи луковици или, ако гниещата зона е малка, я отрежете.

Ако луковиците изсъхнат твърде много, те ще изглеждат свити и набръчкани. В този случай ги напръскайте с малко вода. Ако изглеждат твърде влажни, но все още не са изгнили, извадете луковиците да изсъхнат и ги опаковайте отново.

Започнете да проверявате луковиците си в края на зимата и началото на пролетта за признаци на поникване, което показва, че са готови за засаждане. След като последният риск от замръзване отмине, можете да засадите луковиците навън . Ако те нетърпеливо искат да започнат да растат твърде рано, пресадете ги на закрито .

Следвайте тези прости стъпки за съхранение на нежните си луковици през зимата и се пригответе за приказна градина следващото лято. Тя ще бъде тук, преди да се усетите!