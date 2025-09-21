Как да вземете резци от мушкато през есента

Ако сте разочаровани от това как цъфтят вашите издръжливи мушката или туфите оголват по средата, тогава е време да ги разделите и подмладите. Тази лесна задача може да реши проблемите с лошия цъфтеж, а вие получавате нови растения безплатно.

Можете да разделяте издръжливи здравец през есента или пролетта и това е поддържаща работа, която е най-добре да се извършва на всеки няколко години.

Ако отглеждате издръжливи здравец и не делите редовно растенията си, пропускате предимствата, които се предлагат.

Кога да разделяте издръжливите мушката

Разделянето на издръжливи здравци може да се извърши през два специфични периода от вегетационния период. Дали ще изберете да го направите през есента или пролетта, зависи от вас, но това е важна част от грижата за многогодишните растения и препоръчителен начин да се запази цъфтежът на мушкатото в най-добрата им форма за по-дълго време.

Издръжливите мушката се разпространяват през годините, развивайки се в по-големи туфи. Бързият им растеж обаче може да доведе до пренаселеност на туфите, което често води до това центърът на туфите да изглежда гол в сравнение с краищата. Това е непривлекателно за окото и вероятно ще привлече нежелано внимание във всяка цветна леха.

Този често срещан проблем може да се преодолее, като не забравяте да разделяте издръжливите мушката на всеки 3-5 години. Това може да съживи издръжливите мушката, да контролира размера на туфите и да насърчи най-силния цъфтеж. Освен това, ви дава нови цъфтящи многогодишни растения, които да добавите към идеите си за двора безплатно.

„Най-доброто време за разделяне на издръжливите мушката е късна есен, след като приключат с цъфтежа, но преди силните студове да втвърдят почвата“, твърди Настя Василчишина , експерт по ботаника в Plantum. Разделянето на издръжливите мушката през есента – те са идеални многогодишни растения за разделяне през септември – дава време на растенията да пуснат корени в новия си дом преди зимата.

Ако пропуснете прозореца за разделяне на издръжливи мушката след цъфтежа или предпочитате да добавите задачата към вашия списък за пролетно градинарство , тогава можете да разделите туфите, преди да започнат активно да растат в началото на пролетта.

Истината е, че можете да делите издръжливите мушката по всяко време от ранна пролет до ранно лято, но колкото по-рано извършите задачата, толкова по-добре. Деленето през пролетта означава, че е необходимо по-малко поливане, за да се установят новите туфи, плюс това определено ще получите цъфтеж през първата им година.

Как да разделим издръжливите мушката

Разделянето на издръжливи мушката може да се извърши бързо и лесно с някои обикновени градински инструменти , включително остра лопата, градински нож или нож хори-хори . Уверете се, че всички инструменти са чисти и остри, преди да се заемете със задачата, което гарантира, че ще направят чисти разрези през кореновата бала.

Разделянето на растенията може да се извърши както през есента, така и през пролетта, като се следват тези прости стъпки:

Внимателно изкопайте почвата около туфата и внимателно издърпайте здравец от почвата.

Използвайте острия си инструмент, за да разделите туфата на парчета, като се уверите, че всяка част има както корени, така и издънки.

Пресадете секциите възможно най-скоро, като короната е на нивото на почвата, и полейте обилно, за да се утаят в почвата.

Винаги е най-добрата практика да засаждате разсада веднага след разделянето на издръжливите здравец, но ако това не е възможно, можете да го съхранявате за кратко време, стига корените да не изсъхнат.