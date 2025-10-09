Как да запазим резници от петуния?

Резниците са надежден начин да запазите любимата си петуния. Този метод е особено удобен за тези, които нямат достатъчно място, за да отглеждат пълноценни храсти през зимата. Етп какво трябва да знаете за отглеждането на това красиво цвете от резници.

Отглеждане на петуния чрез резници

За целта през есента се отрязват здрави издънки с дължина около десет сантиметра, долните листа се отстраняват и резниците се поставят в лек, рохкав субстрат. Опитните градинари съветват да добавите малко пясък към почвата, за да избегнете застоя на влага.

Някои използват стимуланти за кореново развитие или естествени разтвори на базата на янтарна киселина. Резниците се покриват с прозрачен филм или буркан, създавайки ефект на мини-оранжерия. Това помага за задържане на влагата и ускорява процеса на образуване на корени. Важно е обаче да не забравяте да проветрявате „оранжерията“ ежедневно, за да избегнете мухъл или гниене.

Как да подготвим петунията за зимата?

Вкореняването обикновено отнема около две седмици. Когато по резниците се появят нови листа, това означава, че процесът е бил успешен. След това младите растения се държат на стайна температура с добро осветление, като се поливат умерено. Зимуват по същия начин като възрастните храсти, на хладно, но светло място. През пролетта могат да се засадят в саксии, а след установяване на постоянно топло време - на открито.

Условия, без които петунията няма да преживее зимата

Зимуващите петунии изискват стабилно осветление - това е едно от ключовите условия за неговото запазване. Ако растението е в полумрак, фотосинтезата ще се забави и издънките ще започнат да отслабват. В идеалния случай саксиите с петунии се поставят на южен или източен прозорец. В облачни дни можете да използвате флуоресцентна лампа или специална фитолампа.

Струва си да се следи и температурата. Ако в стаята е твърде топло, растението ще започне да расте преждевременно, изчерпвайки силите си до пролетта. Ако е твърде студено, корените могат да замръзнат. Затова е важно да се намери межиднен вариант - около десет градуса по Целзий, както съветват експертите.

Поливането през зимата трябва да е минимално. Петунията не обича застояла вода, особено когато не получава достатъчно светлина. Почвата трябва да е само леко влажна. Торене през този период изобщо не е необходимо, тъй като растението е в състояние на покой.

Подрязването също играе важна роля: преди да преместите петунията на закрито, трябва да премахнете всички отслабени, пожълтели или сухи издънки. По този начин растението ще изразходва енергия само за здрави части.

