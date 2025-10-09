Как да подготвим петунията за зимата?

Есента е времето, когато повечето градинари с тъга се сбогуват с летните си растения, подготвяйки се за студеното време. Опитните градинари съветват да не бързате да изхвърляте петуниите, защото можете не само да ги запазите до пролетта, но и да получите от тях нови, силни храсти. Това популярно цвете има голям потенциал за зимуване, ако подходите правилно към процеса на грижа след края на цъфтежа.

Защо трябва да запазите петуниите за зимата

Има няколко причини, поради които е по-добре да запазвате петуниите, вместо да ги отглеждате от семена всяка година. Първо, това спестява време и ресурси: през пролетта растението, което е презимувало, се развива много по-бързо и започва да цъфти по-рано от разсада, отглеждан от семена. Второ, много хибридни сортове петунии не запазват своите характеристики, когато се размножават чрез семена, така че ако харесвате определен цвят или форма на цветовете, те могат да се размножават само вегетативно - тоест чрез резници или чрез запазване на „майчиното“ растение.

Как да подготвим петунията за зимуване

Преди всичко, трябва внимателно да огледате храста. Ако е много удължен или има повредени издънки, струва си да направите лека резитба. Оптималната дължина на издънките за зимуване е около десет до петнадесет сантиметра. Такава резитба помага за намаляване на натоварването на кореновата система и същевременно стимулира образуването на нови издънки през пролетта.

След това растението се изкопава внимателно заедно с буца пръст. Това е важно - оголеният корен може да умре по време на пресаждане в стайни условия. Петунията се засажда в саксия с обем най-малко три литра, като не забравяйте да направите дренажен слой от експандирана глина или фин чакъл, след което се добавя прясна смес от плодородна почва и торф. Засаденият храст трябва да се полива, но не прекалено обилно: излишната влага е само вредна, особено при условия на намалено осветление.

Оптималното място за зимуване е светъл перваз на прозореца в хладно помещение, където температурата се поддържа между +8 и +12 градуса. Важно е да няма резки промени и течение, защото петунията е чувствителна към промените в микроклимата. Ако я поставите на твърде тъмно място, издънките ще започнат да се разтягат, ще станат слаби и тънки.

През този период грижите са минимални: поливането се извършва само веднъж на няколко седмици, когато почвата изсъхне забележимо. Не е необходимо допълнително подхранване, докато не се появят нови издънки. Когато растението започне да се събужда в края на зимата, то може постепенно да се премести на по-топло място и да започне да се дават леки азотни торове, които стимулират растежа.

