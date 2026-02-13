Любопитно:

Само така е правилно да наторите растенията с оризова вода

13 февруари 2026, 14:18 часа 0 коментара
Само така е правилно да наторите растенията с оризова вода

Съдържание:

Оризовата вода се използва в градините от векове (или дори повече) като устойчив източник на вода, който осигурява хранителни вещества на определени растения. Практиката датира от древни земеделски практики в Азия, особено в Япония и Китай, въпреки че точният период не е широко съгласуван. Земеделските производители са разпознали ползите от използването на оризова вода върху своите култури и са пожънали плодовете от внимателното приложение.

Защо растенията не усвояват тор през зимата

Но само защото древните култури са използвали земеделска практика, това не означава, че тя е най-добрият вариант, което е накарало градинарите да се чудят дали трябва да използват оризова вода в градината и тревата си . Всъщност съвременните изследвания подкрепят тази практика и потвърждават това, което фермерите знаят от поколения. Оризовата вода наистина е полезна за вашите растения, но един прост съвет може да увеличи още повече торовата сила: ферментирането на оризова вода.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Всъщност има три различни вида оризова вода, които можете да използвате върху растенията : измита оризова вода, варена оризова вода и ферментирала оризова вода. Както измитата оризова вода, така и варената оризова вода са просто излишната вода от процеса на почистване и готвене. Ферментиралата оризова вода обаче се обработва с цел извличане на полезни хранителни вещества по начин, който се абсорбира по-лесно. След това може да се използва в различни приложения, включително козметични продукти и торове.

Още: Пълно ръководство за торене на бегониите

Ползите от използването на ферментирала оризова вода като градински тор

 Въпреки че монстерата е стайно растение, което вирее, когато го поливате с остатъци от оризова вода , ще трябва да отделите време, за да ферментирате оризовата вода за градински растения. Оризовата вода не е идеална за всички градински растения, така че ще искате да започнете с анализ на почвата и да определите кои растения биха могли да се възползват от азота, фосфора и калия (NPK) във ферментиралата оризова вода. Повечето градински зеленчуци, които виреят от малко оризова вода, предпочитат ферментирала оризова вода пред измита или варена оризова вода.

Най-добрата тор за паяковото растение

Според проучване от 2023 г. , което анализира ефективността на измитата оризова вода в сравнение с измитата оризова вода, ферментирала в продължение на 3 дни, ферментиралата оризова вода има до 56% по-високо съдържание на хранителни вещества от неферментиралата оризова вода. Това повишено ниво на хранителни вещества прави ферментиралата оризова вода много по-ефективна като градински тор за растения, които се нуждаят от NPK торове. Ферментиралата оризова вода обаче е малко по-киселинна от измитата оризова вода, така че градинарите трябва да са внимателни за нивата на pH, преди да я прилагат в почвата си. Ферментиралата оризова вода показва повишени нива на азот, фосфор, калий, калций, магнезий, мед, цинк и бор. В резултат на това растенията, отглеждани с тор с ферментирала оризова вода, имат подобрен растеж на зеленчуците и по-големи, по-тежки листа, което е особено полезно за листните зелени култури и стайните растения.

Как да си направим и използваме тор с ферментирала оризова вода за вашата градина

Още: Колко често да торите стайните си растения

Ферментацията на оризова вода всъщност е доста проста. Освен това отнема само три дни! Има няколко различни метода за ферментация на оризова вода. Повечето хора вече разполагат с инструментите за ферментация на оризова вода, но в зависимост от избрания от вас метод, може да искате да инвестирате в глинен съд за по-добри резултати. Ако нямате глинен съд или не искате да купувате такъв, това е добре. Стоманен съд или купа, или стъклен буркан пак ще свършат работа.

Най-силните натурални торове

Първият метод е най-лесният. След като изплакнете ориза, прецедете водата в отделен съд. Оставете го на стайна температура за 3 до 5 дни. Когато е готов, трябва да има леко кисел или остър мирис. Разредете го с 1 част ферментирала оризова вода и 10 части чешмяна вода, преди да го приложите върху растенията. Друг метод е да вземете половин чаша сварен ориз и да го поставите в глинен или стоманен съд. Добавете 5 чаши чешмяна вода. Покрийте съда и го оставете на стайна температура за поне 12 часа. Трябва да започнат да се образуват мехурчета. Течността ще бъде леко мътна и ще изглежда по-гъста от водата. 

Още: Как да изберем правилния тор за растенията?

И при двата метода можете да прилагате тора върху растенията на всеки 2 седмици или при необходимост. Трябва да се прилага веднага щом е готов, защото не може да се съхранява и не трябва да се охлажда. Можете да нанесете водата директно върху почвата или да я напръскате по листата.

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Растения тор оризова вода
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес