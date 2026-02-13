Само така е правилно да наторите растенията с оризова вода

Оризовата вода се използва в градините от векове (или дори повече) като устойчив източник на вода, който осигурява хранителни вещества на определени растения. Практиката датира от древни земеделски практики в Азия, особено в Япония и Китай, въпреки че точният период не е широко съгласуван. Земеделските производители са разпознали ползите от използването на оризова вода върху своите култури и са пожънали плодовете от внимателното приложение.

Но само защото древните култури са използвали земеделска практика, това не означава, че тя е най-добрият вариант, което е накарало градинарите да се чудят дали трябва да използват оризова вода в градината и тревата си . Всъщност съвременните изследвания подкрепят тази практика и потвърждават това, което фермерите знаят от поколения. Оризовата вода наистина е полезна за вашите растения, но един прост съвет може да увеличи още повече торовата сила: ферментирането на оризова вода.

Всъщност има три различни вида оризова вода, които можете да използвате върху растенията : измита оризова вода, варена оризова вода и ферментирала оризова вода. Както измитата оризова вода, така и варената оризова вода са просто излишната вода от процеса на почистване и готвене. Ферментиралата оризова вода обаче се обработва с цел извличане на полезни хранителни вещества по начин, който се абсорбира по-лесно. След това може да се използва в различни приложения, включително козметични продукти и торове.

Ползите от използването на ферментирала оризова вода като градински тор

Въпреки че монстерата е стайно растение, което вирее, когато го поливате с остатъци от оризова вода , ще трябва да отделите време, за да ферментирате оризовата вода за градински растения. Оризовата вода не е идеална за всички градински растения, така че ще искате да започнете с анализ на почвата и да определите кои растения биха могли да се възползват от азота, фосфора и калия (NPK) във ферментиралата оризова вода. Повечето градински зеленчуци, които виреят от малко оризова вода, предпочитат ферментирала оризова вода пред измита или варена оризова вода.

Според проучване от 2023 г. , което анализира ефективността на измитата оризова вода в сравнение с измитата оризова вода, ферментирала в продължение на 3 дни, ферментиралата оризова вода има до 56% по-високо съдържание на хранителни вещества от неферментиралата оризова вода. Това повишено ниво на хранителни вещества прави ферментиралата оризова вода много по-ефективна като градински тор за растения, които се нуждаят от NPK торове. Ферментиралата оризова вода обаче е малко по-киселинна от измитата оризова вода, така че градинарите трябва да са внимателни за нивата на pH, преди да я прилагат в почвата си. Ферментиралата оризова вода показва повишени нива на азот, фосфор, калий, калций, магнезий, мед, цинк и бор. В резултат на това растенията, отглеждани с тор с ферментирала оризова вода, имат подобрен растеж на зеленчуците и по-големи, по-тежки листа, което е особено полезно за листните зелени култури и стайните растения.

Как да си направим и използваме тор с ферментирала оризова вода за вашата градина

Ферментацията на оризова вода всъщност е доста проста. Освен това отнема само три дни! Има няколко различни метода за ферментация на оризова вода. Повечето хора вече разполагат с инструментите за ферментация на оризова вода, но в зависимост от избрания от вас метод, може да искате да инвестирате в глинен съд за по-добри резултати. Ако нямате глинен съд или не искате да купувате такъв, това е добре. Стоманен съд или купа, или стъклен буркан пак ще свършат работа.

Първият метод е най-лесният. След като изплакнете ориза, прецедете водата в отделен съд. Оставете го на стайна температура за 3 до 5 дни. Когато е готов, трябва да има леко кисел или остър мирис. Разредете го с 1 част ферментирала оризова вода и 10 части чешмяна вода, преди да го приложите върху растенията. Друг метод е да вземете половин чаша сварен ориз и да го поставите в глинен или стоманен съд. Добавете 5 чаши чешмяна вода. Покрийте съда и го оставете на стайна температура за поне 12 часа. Трябва да започнат да се образуват мехурчета. Течността ще бъде леко мътна и ще изглежда по-гъста от водата.

И при двата метода можете да прилагате тора върху растенията на всеки 2 седмици или при необходимост. Трябва да се прилага веднага щом е готов, защото не може да се съхранява и не трябва да се охлажда. Можете да нанесете водата директно върху почвата или да я напръскате по листата.