Турски топ отбор преговаря със Славия за суперталант

Както стана ясно през последните дни, големият талант на Славия Кристиян Балов е привлякъл вниманието на големи европейски отбори. Ръководството на „белите“ вече е отхвърлило оферта на Лудогорец, но клубове като Андерлехт, Ракув Честохова, Карабах и Трабзонспор още са в надпреварата за подписа на младока. Именно турският тим е влязъл в преговори със Славия, пишат медиите в южната ни съседка.

Кристиян Балов вече има сериозно количество мачове за възрастта си

Информацията е на журналиста Баха Джошкун, който е приближен до отбора от Трабзон. Така турският тим изпреварва с една крачка конкурентите си за подписа на младока. До този момент през сезона Балов е изиграл 21 мача за Славия, в които е вкарал 3 гола и е дал 3 асистенции. Договорът му с „белите“ е до лятото на 2027 г., а според друг журналист – Бен Джейкъбс, цената му е под 2 милиона евро. Балов е само на 19 години, дебюта си направи през пролетта на 2024 г., а вече е записал 44 мача във всички турнири за Славия.

Още: "ЦСКА и Лудогорец разполагат с финансови средства над средното за Европа, Левски няма този комфорт"

Трабзонспор е трети в Турция

В момента Трабзонспор е един от топ клубовете в Турция. „Черноморската буря“, както е прякорът на тима, се намира на трето място във временното класиране на Турската суперлига. Отборът е изиграл 17 мача, в които е спечелил 35 точки – 10 победи, 5 равенства и 2 загуби. Третото място в класирането му дава право на участие в квалификациите за Лига Европа.

Още: Тим от Първа лига плати 16 000 евро на свой бивш футболист, за да се отърве от забрана на ФИФА