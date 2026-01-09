Лайфстайл:

За да го задържи: Левски прави Майкон №1 по заплата на „Герена“!

09 януари 2026, 09:36 часа 230 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски възнамерява да направи Майкон най-високоплатеният футболист на стадион „Георги Аспарухов“. Това съобщиха колегите от "Тема спорт". Както е известно, бразилецът има договор със „сините“ до лятото на 2027 година. Той обаче е най-конвертируемият играч в състава на Хулио Веласкес като към него има сериозен интерес от редица отбори от чужбина. Поради тази причина шефовете на Левски решиха да го обвържат с нов дългосрочен контракт. 

Майкон най-вероятно ще подпише нов договор с Левски

Според различни информации новият договор ще задържи Майкон на „Герена“ поне до юни 2028 година. Ако бразилецът се съгласи да го подпише, то той ще стане футболистът с най-високо месечно възнаграждение в Левски. В момента в тима има няколко играчи, които получават по-големи заплати от левия бек. Между тях са ненужният Фабио Лима, както и трансферното разочарование Рилдо Фильо.

Майкон Левски

Към бразилеца има сериозен интерес от редица отбори от чужбина

През този сезон Майкон се представя на много високо ниво с екипа на Левски. До момента той е взел участие в общо 26 мача на „сините“ във всички турнири. В тях бразилецът се е отчел с четири попадения, а също така е направил и пет асистенции. Добрите му игри не останаха незабелязани като се твърди, че интерес към него проявяват Флуиминензе, Нант, Бетис и Алавес, както и отбори от Русия, Турция и Саудитска Арабия.

Бойко Димитров
