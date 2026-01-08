Защо растението ви алое вера умира

Растенията алое вера са устойчиви сукуленти, които могат да издържат на нередовно поливане и периоди на пренебрегване, но това не означава, че не са без проблеми. Ако вашето растение алое е на прага на смъртта, това обикновено е знак, че нещо в средата му не е наред. За да ви помогнем да спасите затрудненото си растение, за да можете да продължите да се наслаждавате на красотата му (и да събирате прясно алое!), разговаряхме с експерти по градинарство, които споделиха своите съвети за съживяване на умиращо растение алое.

Коригирайте графика за поливане

Алое е сукулент, което означава, че съхранява вода в листата си и е податливо на преполиване . Ако растението ви изглежда се бори с недостига, започнете с коригиране на графика му за поливане. Сухите, кафяви листа са признак на недоливане, докато кашастите листа означават, че почвата е твърде влажна. „Винаги проверявайте нивото на влажност на почвата преди поливане“, казва Лиза Елдред Щайнкопф, основател на The Houseplant Guru. „Алоето трябва да се остави да изсъхне значително.“

Подрязване на мъртвите листа

От друга страна, ако растението ви остане без вода твърде дълго, може да развие кафяви листа отдолу. „Подрежете ги и коригирайте поливането си“, казва Щайнкопф. „Растението не иска да изсъхне напълно.“ Тя отбелязва, че долните листа също могат да умрат, защото са най-старите листа и естествено умират с възрастта. „Ако за растението ви се грижат добре и няма очевидни проблеми освен мъртъв лист в долната част, може просто да е стар лист, който е достигнал края на живота си“, казва тя.

Регулиране на експозицията на светлината

Растението алое се нуждае от достатъчно индиректна слънчева светлина, за да вирее. „Ако се държи твърде влажно и на твърде малко светлина, растението ви определено ще пострада“, казва Щайнкопф. Въпреки това, избягвайте да му давате твърде много светлина, тъй като това може да избели листата на растението. Щайнкопф препоръчва да го поставите на около 30 см от прозорец с южно или западно изложение.

Размножете растението

Възможно е вашето алое да е надраснало сегашния си контейнер и да се наложи да бъде разделено на по-малки растения. „Съществуващото растение може да се извади от саксията“, казва Андрю Бънтинг, вицепрезидент по градинарство в Пенсилванското градинарско дружество. „С помощта на остър нож могат да се направят разрези между отделните растения и през корените. При това растенията ще се разделят и ще се разкрият видимите отделни растения с корени. След това тези отделни растения могат да бъдат пресадени в отделни саксии.“