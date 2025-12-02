Свидетелски разказ: "Отряд чеченообразни цивилки получаваха надъхващи инструкции как да вземат участие в масовката"

"Активното мероприятие закъсня. Всеки видя мащаба. Може да се опитате да подмените наратива, но само ще ударите на греда. И следващия път децата, които знаят, че няма по-хубаво място за живеене и не е по-лесно да отидат другаде, а си заслужава да се борят за България, ще се повече."

Това анализира в профила си в социалните мрежи журналиста Самуил Петканов в нощта на един от най-многолюдните протести в демократичната ни история в центъра на столицата срещу управлението на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП и срещу внесения проектобюджет 2026 г. В София десетки хиляди млади хора и гневни граждани поискаха оставката на кабинета.

"Спряха тока. Прибрах се през гората. На Националния стадион след 22:00 тепърва отряд чеченообразни цивилки получаваха надъхващи инструкции как да вземат участие в масовката. Смирете се. Спрете да бъдете фасада на крадци и узурпатори на власт. И може Коледа да продължи да бъде празник за вас, слабо осъзнати последователи на Чаушеску."

