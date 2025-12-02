Близо до мястото, където сутринта загина полицай: Нова зверска катастрофа в София (ВИДЕО)

Тежка катастрофа е станала тази нощ, около 22.43 ч, на бул. "Чепинско шосе" при Северната тангента в София. Кола, движеща се с превишена скорост, се е ударила в пътнически бус, като щетите са огромни. Според информация на Спешна помощ петима души са пострадали, с различни травми са на главата и ще бъдат настанени в болница.

Припомняме, че два пътни инцидента в района на Северната тангента в София взеха две жертви в нощта срещу понеделник. Загиналите са полицай и пешеходец - и то в близост до това място.

Повече за катастрофата тази нощ

По първоначална информация лекият автомобил се е движел с изключително висока скорост. Видеозапис, разпространен малко след инцидента, ясно показва как колата минава с бясна скорост по шосето и се врязва с огромна сила в буса. Ударът е бил толкова мощен, че предницата на автомобила е напълно размазана. Бусът също е тежко увреден.

Причините за катастрофата се разследват. Участъкът е частично затворен за движение, докато експертите извършват оглед.

