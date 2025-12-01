Ива Дойчинова: Тиквеното Б е здраво засенчено от Дебелото Д

Журналистката Ива Дойчинова също се включи в днешния масов протест в София срещу Бюджет 2026 и правителството. Тя сподели своето мнение за случващото се във Facebook, като е категорична: "Тази вечер властта е на младите. Стотиците хиляди, превзели големите градове на България са под 30. Бебета, деца, колички, цели потоци студенти, ученици... И ние - разбира се".

"Пеевски е най-мразеният човек в държавата. "Кой не скача е дебел" и "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу" са най-скандирани, наред с "мафия" и "оставка". Даже тиквеното Б е здраво засенчено от Дебелото Д, което си е направо за обида. А митингът тази вечер със сигурност е от най-многобройните от 89 година насам. Цялата държава кипи, независимо от нежната грижа на д-то за "хората".

Псевдоевропейските политици Борисов и Пеевски, родени от охраната на Тато и тотото на Мама, са на път към историята. Правителството Желязков само се простреля в крака с бюджет 2026, роден да охранява и охранва тази дебелашка прегръдка във властта.

Бъдещето на България е чисто и лишено от уродливостта на дебелите главни букви. Всяка дума и буква ще бъде важна.

И знаете ли какво още забелязвам? Че огромния слугинаж около това статукво, започва да се оглежда и бавничко да се озърта кога да даде на заден. Доста хора, мазничко облагодетелствали се кой от общински съвет, кой от медийно проектче и пари за списанийце, нещо станаха съмнително тихи.

Гласът, който се чува тази вечер на площадите в България идва от бъдещето и ще ни заведе там.

Смелост и устойчивост в мечтата за България ❤"

