При непълни данни: Почти един на всеки сто руснаци е заразен с ХИВ

Около 1,25 милиона души в Русия са дали положителен тест за антитела срещу ХИВ – надежден индикатор за инфекция. Това обяви Вадим Покровски, ръководител на Федералния научно-методически център за превенция и контрол на СПИН и академик на Руската академия на науките. „Рискът от инфекция е много висок. В нашата страна, ако вземем предвид само възрастните на възраст от 15 до 50 години, повече от 1% са заразени. Това означава, че един на всеки сто е заразен“, заяви Покровски.

Ръст

В сравнение с 2024 г. броят на хората, живеещи с ХИВ, се е увеличил с 35 000. В 75% от случаите инфекцията се осъществява по полов път. Най-засегнатата група в Русия са мъжете на възраст от 40 до 45 години: един на 25, или около 4% от мъжете в тази възрастова група, е заразен.

Заместник-министърът на здравеопазването на Русия Андрей Плутницки заяви, че само 37% от населението на страната е било тествано за ХИВ през 2024 г. Русия не поддържа открита, изчерпателна и независима статистика за ХИВ и СПИН, така че е невъзможно точно да се определи действителният брой на заразените хора: публикуват се само данни на правителствени агенции, предаде телеграм-каналът Astra.

През 2021 г. Русия беше сред петте страни в света с най-висок процент на ХИВ инфекция. Данните бяха предоставени от ООН и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. На Русия се падат 3,9% от 1,5 милиона нови случая в световен мащаб. Само Южна Африка (14%), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%) са регистрирали повече нови случаи.

ХИВ

ХИВ е вирусът на човешката имунна недостатъчност. Той атакува клетките на имунната система, като постепенно отслабва способността на организма да се бори с инфекциите. Без лечение ХИВ инфекцията прогресира до СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност). При този етап човек е уязвим към тежки инфекции и някои видове рак. В момента няма лечение за ХИВ, но антиретровирусната терапия ефективно потиска вируса и поддържа имунната система.

