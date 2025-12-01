Любопитно:

"ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия": Пеевски обвини Радев за погромите и палежите

01 декември 2025, 23:39 часа 1080 прочитания 3 коментара
"Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България! Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата! Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това." 

Това написа лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в нощта на един от най-многолюдните протести в демократичната ни история в центъра на столицата срещу управлението на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП и срещу внесения проектобюджет 2026 г. В София десетки хиляди млади хора и гневни граждани поискаха оставката на кабинета.

Нито дума за оставка

В изявлението си в социалните мрежи Пеевски пише още: "Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия! И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!? Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!", пише лидерът на ДПС и санкциониран за мащабна корупция от САЩ и Великобритания.

Той подчертава още: "ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!", казва Пеевски.

Припомняме, че преди часове президентът Радев след ескалацията на протеста призова: "Изходът е само един - оставка и предсрочни избори".

Ивелин Стоянов
Делян Пеевски Румен Радев ескалация протест протест бюджет 2026
