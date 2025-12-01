Войната в Украйна:

Жалки управляващи: Когато протестът протичаше спокойно и нормално, телевизиите просто ги нямаше

01 декември 2025, 23:47 часа 700 прочитания 0 коментара
"Шефът на СДВР излезе и описа предварително точно сценария - запалени кофи, полицейски коли, който по-късно се разигра – нескопосан опит за дискредитация на огромния протест. Телевизиите излъчваха на живо и представиха хулиганските действия като част от множеството, въпреки че беше очевидно: тези агитки бяха внедрени от мутренските мрежи около Борисов и Пеевски".

Това написа в профила си в социалните мрежи енергийният експерт и общественик Илиян Василев. В свой анализ той коментира, че големият протест нямаше нужда от подобни провокации - той вече беше постигнал целта си.

Още: "БНТ лъже, че това са протестиращите": Вандалщината няма нищо общо с протеста, зове Кирил Петков

Снимка: Ивайло Анев/Actualno.com

"А когато протестът протичаше напълно спокойно и нормално, телевизиите просто ги нямаше. Но сега предават на живо ескалациите на "протестиращите" от агитките. Жалки, жалки управляващи. Дори спиране на тока организираха, за да могат агитките и провокаторите да се смесят с нормалните хора. Не предадоха нито една реч от трибуната, нито едно послание. Но сега нашироко предават "разрушенията" на организираните от тях агитки", подчертава още Василев.

Още: След дъжд - качулка. МВР допуснаха това и сега нападат

Журналистът Боби Ваклинов също отбелязва отразяването на протеста от страна на трите национални телевизии:

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Илиян Василев ескалация протест протест бюджет 2026
