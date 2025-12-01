Жалки управляващи: Когато протестът протичаше спокойно и нормално, телевизиите просто ги нямаше

"Шефът на СДВР излезе и описа предварително точно сценария - запалени кофи, полицейски коли, който по-късно се разигра – нескопосан опит за дискредитация на огромния протест. Телевизиите излъчваха на живо и представиха хулиганските действия като част от множеството, въпреки че беше очевидно: тези агитки бяха внедрени от мутренските мрежи около Борисов и Пеевски".

Това написа в профила си в социалните мрежи енергийният експерт и общественик Илиян Василев. В свой анализ той коментира, че големият протест нямаше нужда от подобни провокации - той вече беше постигнал целта си.

Снимка: Ивайло Анев/Actualno.com

"А когато протестът протичаше напълно спокойно и нормално, телевизиите просто ги нямаше. Но сега предават на живо ескалациите на "протестиращите" от агитките. Жалки, жалки управляващи. Дори спиране на тока организираха, за да могат агитките и провокаторите да се смесят с нормалните хора. Не предадоха нито една реч от трибуната, нито едно послание. Но сега нашироко предават "разрушенията" на организираните от тях агитки", подчертава още Василев.

Журналистът Боби Ваклинов също отбелязва отразяването на протеста от страна на трите национални телевизии: