"БНТ лъже, че това са протестиращите": Вандалщината няма нищо общо с протеста, зове Кирил Петков

01 декември 2025, 23:28 часа 248 прочитания 1 коментар
"Протестът приключи. Това, което става в момента го правят маскирани ултраси, вандали. Провокатори! А БНТ лъже, че това са протестиращите. И било имало деца. Това е лъжа, деца няма." Това написа в профила си в социалните мрежи бившият премиер и бивш съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в профила си в социалните мрежи по повод провокациите в края на мащабния протест срещу управляващото мнозинство.

"Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч. Вандалщината няма нищо общо с протеста."

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Кирил Петков ескалация протест протест бюджет 2026
