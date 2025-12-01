"БНТ лъже, че това са протестиращите": Вандалщината няма нищо общо с протеста, зове Кирил Петков

"Протестът приключи. Това, което става в момента го правят маскирани ултраси, вандали. Провокатори! А БНТ лъже, че това са протестиращите. И било имало деца. Това е лъжа, деца няма." Това написа в профила си в социалните мрежи бившият премиер и бивш съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в профила си в социалните мрежи по повод провокациите в края на мащабния протест срещу управляващото мнозинство.

"Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч. Вандалщината няма нищо общо с протеста."

