Зеленски посети завода за изтребители Rafale, какво успя да договори

01 декември 2025, 23:40 часа 150 прочитания 0 коментара
По време на посещението си във Франция украинският президент Володимир Зеленски се срещна с ръководството на френската аерокосмическа компания Dassault Aviation, която произвежда изтребителите Rafale. Срещата на Зеленски бе с президента и главен изпълнителен директор на компанията Ерик Трапие.

Ерик Трапие представи на украинския държавен глава производствените мощности на предприятието и говори за техническите характеристики и възможности на военните самолети. 

Освен Rafale компанията произвежда и елементи за космическата индустрия, военна електроника и граждански самолети.

Снимки: president.gov.ua

Зеленски и Ерик Трапие обсъдиха перспективните области на сътрудничество, включително в рамките на декларацията за сътрудничество в отбранителната индустрия, подписана от президентите на Украйна и Франция на 17 ноември, както и възможността за локализация на френски производствени мощности на територията на Украйна.

Припомняме, че декларацията дава възможност на Украйна да придобива отбранително оборудване от френската отбранителна и технологична база — включително бойни самолети, системи за ПВО, радари, оръжия, дронове и др. По-конкретно Киев ще може да закупи до 100 изтребителя Dassault Rafale F4 до 2035 г.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
изтребители Володимир Зеленски Rafale война Украйна
