Как и кога да подрежете крушата, така че да има богата реколта

Правилното подрязване на крушовото дърво може директно да повлияе на количеството и качеството на реколтата. Правилно управляваната корона осигурява оптимален достъп до светлина за всички клони, което се изразява в по-добро плододаване. По-рядко гъстата корона от своя страна подобрява циркулацията на въздуха, намалявайки риска от гъбични заболявания. Кога и как трябва да подрязвате крушовите дървета през зимата? Как трябва да подрязвате млади дървета и как трябва да подрязвате по-стари екземпляри? Какви грешки трябва да избягвате при подрязване на круши?

Зимна резитба на круши - какво трябва да знаете

За да може зимната резитба на крушите да даде желаните резултати, трябва да я направите в точното време. Оптималното време се счита за от края на февруари до началото на април. Когато обаче планирате резитбата си, не гледайте само календара – преди всичко обърнете внимание на местните метеорологични условия, тъй като те могат да варират в зависимост от региона.

Ако зимата все още се задържа в края на февруари и март, изчакайте още няколко седмици преди резитбата. Подрязването на крушите трябва да се извършва само в сух, за предпочитане слънчев ден. Не забравяйте, че температурата по време на процедурата и няколко дни след това не трябва да пада под 0°C. Затова проверете внимателно прогнозата за времето преди резитба. В противен случай може да се появи некроза на тъканите на дървото.

Резитбата на крушово дърво през зимата трябва да бъде плавна и бърза. Затова винаги използвайте остри и чисти инструменти, които са с подходящ размер за зоната на резитба на дървото. Инструментите, които са твърде малки или тъпи, могат да смачкат тъканта, което значително възпрепятства заздравяването. Запечатайте по-големите рани с мехлем за резитба, например, за да намалите риска от инфекция. Винаги отстранявайте всички издънки, които не са преживели зимата.

Резитба на младо крушово дърво

При младо крушово дърво зимната резитба включва предимно прореждане на короната - премахване на издънки, които растат вертикално или към центъра. По време на първата резитба (веднага след пресаждането) се опитайте да разграничите главния клон от останалите клони. Също така, не забравяйте да не премахвате повече от около 1/5 от обема на короната по време на тази процедура.

Когато подрязвате младо крушово дърво, опитайте се да не премахвате основните долни клони, тъй като те формират основата на короната и по този начин влияят върху стабилността на дървото. Що се отнася до самата техника на резитба, скъсявайте малките издънки под лек ъгъл, приблизително 0,5-1 см над пъпка, сочеща навън. Когато премахвате цели клони, режете в основата, като избягвате дълги пънове.

Как да подрязваме стари крушови дървета?

Зимната резитба на по-стари крушови дървета е малко по-различна. По време на резитбата трябва да се съсредоточите върху скъсяването на върха на дървото и внимателното разреждане на короната, но се опитайте да не подрязвате долните клони. След такава резитба крушовото дърво може да произведе много дълги издънки, растящи вертикално нагоре – можете да ги премахнете през лятото.

На следващата пролет отстранете всички издънки, които прекомерно удебеляват центъра на короната – можете да се справите и с долните части по време на процеса на резитба. Опитайте се да оставите дебели клони, които се разпростират горе-долу равномерно във всички посоки и са разположени на около 40-50 см един от друг. Премахнете или скъсете пресичащите се издънки, за да насърчите растежа на плодоносните издънки по-близо до първичните и вторичните клони.

Грешки при резитбата на крушата

Резитбата на крушите влияе положително върху добива и здравето на дървото, но ако се извърши неправилно, може сериозно да го повреди. Ето защо, не забравяйте да избягвате няколко сериозни грешки по време на процедурата:

Твърде ранно подрязване

Една от най-често срещаните грешки е извършването на процедурата, когато все още има риск от силни слани. Всяко подрязване води до образуване на малки и големи рани, а също така стимулира дървото да произвежда нов растеж – както раните, така и младите филизи са чувствителни към температури от замръзване. Затова е най-добре да се подрязва в топъл, слънчев и за предпочитане сух ден, когато температурите остават над -5°C дори през нощта.

Оставяне на така наречените клони за „краткосрочен растеж“

Друга грешка е неправилното подрязване спрямо пъпките или клоните. Оставянето на твърде дълъг участък от филиза над тези области отваря вратата за инфекция и може да доведе до изсъхване на стъблото. Клоните на крушата трябва да се подрязват приблизително 0,5-1 см над тях.