Русия още не е изгасила свой ключов петролен терминал, а Украйна вече удари военно летище и химически завод (ВИДЕО)

Подпаленият вчера сутринта руски петролен терминал в Тихорецк продължава да гори - това призна снощи оперативният щаб на Краснодарския край, а отделно има и видеокадри, които го доказват. Още няма официално съобщение в канала в Телеграм на щаба нещо да се е променило - снощи 270 пожарникари и 72 единици специализирана техника гасяха пожара, който се разпростря на площ от най-малко 3800 квадратни метра. Спрямо първоначалната информация са ангажирани още 3 единици техника, както и още трима пожари - Още: Украйна взриви ключов руски петролен терминал, Русия рани 40 украински полицаи с един удар (ВИДЕО)

The fire in Tikhoretsk, Russia, continues to intensify. pic.twitter.com/UQOSAcfucr — WarTranslated (@wartranslated) March 12, 2026

"В предградията на Тихорецк пожарникарите продължават да гасят пожар в нефтена база, причинен от атака с дронове. Екипът, участващ в гасенето на пожара, е увеличен до 270 души и 72 единици техника. Участват специалисти от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарски край. Към 20:20 ч. на 12 март площта на пожара остава непроменена - 3800 квадратни метра", съобщи регионалната оперативна група.

Терминалът "Тихорецк-Нафта" е един от най-важните логистични възли за петрола, излизащ от Южна Русия. Той е свързан с основните тръбопроводи в Южна Русия, по които се доставят петрол и петролни продукти към руските пристанища на Черно море, включително Новоросийск.

Междувременно, тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени 176 далекобойни дрона, съобщава руското военно министерство. 80 са свалени над Крим, още 29 - над Адигея, 25 - над Краснодарския край, 18 - над акваторията на Азовско море. Украински мониторингови телеграм канали като Exilenova и Supernova+ съобщават за атака срещу руското военно летище "Ханская" - то се намира в Адигея. Според местни жители, повече от десет експлозии са разтърсили военния обект, а системата за противовъздушна отбрана е останала активна повече от час.

И още - руският химически завод "Уралхим" в Кирово-Чепецк, Кировска област, е бил ударен от дронове, твърди Exilenova. По данни на канала 2 безпилотни летателни апарата са ударили цеха за амоняк, а още 1 дрон - цеха за полимерни продукти - Още: Украинските дронове връхлетяха най-големия газов завод на "Лукойл" в Южна Русия, гори петролопровод за износ през Черно море (ВИДЕО)