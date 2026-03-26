Какво е съпътстващо засаждане и как то е от полза за вашата градина?

Основната идея на съвместното засаждане е да планирате разположението на градината си така, че растенията, които си донасят ползи взаимно, да се отглеждат в непосредствена близост, а тези, които изискват или създават различни условия, да се отделят в други зони. Разсадникът Swansons добавя, че методът произтича предимно от народни знания и анекдотични доказателства, натрупани в продължение на поколения, като се обръща голямо внимание на това кое работи и кое не. Това е видно от вековната практика на индианците да отглеждат „Трите сестри“, описана от Native Seeds Search като комбиниране на културите от боб, царевица и тиква във взаимна полза и за трите. Ще разгледаме подробно тези ползи и много други по-долу.

Може ли да се засаждат лалета през пролетта?

Тъй като почвата е основният източник на хранителни вещества за вкопани или повдигнати лехи, състоянието на почвата е един от най-важните фактори, влияещи върху цялостното здраве и скоростта на растеж на всяко растение. pH на почвата, задържането на вода и съотношението глина към пясък и глинеста почва са само някои аспекти, които влияят върху способността на растението да расте и да произвежда плодове.

Кога е най-добре да засадите пролетен чесън?

Правилният баланс може да бъде труден за постигане в стандартен крайградски двор с недостиг на хранителни вещества и често първото предложение, което ще получите, е да подобрите почвата си с подобрители на почвата. Смесването на компост, борова кора и други органични материали в почвата не е лоша идея, особено когато създавате градината си.

Какви са разликите между пролетно и есенно засаждане на чесън

За пореден път, съвместното засаждане ще увеличи успеха ви с една или две степени, този път, защото различните култури променят химичния състав на почвата по различни начини, а различните коренови системи могат да намалят уплътняването или да достигнат до хранителни вещества и водни източници, които се намират далеч под повърхността, отбелязва West Virginia University Extension . Обратно към „Трите сестри“, Midwest Gardening демонстрира благоприятната връзка между боба и царевицата, като заявява, че бобовите растения пренасят азот от въздуха в почвата, захранвайки гладната за азот царевица. Както при вредителите, различните растения ще постигнат и ще се възползват от различни видове помощ.

Още: Защо старите градинари засаждат билки около зеленчуковата градина

За да се получат максимални ползи, растенията-компаньони обикновено се отглеждат много близо едно до друго, което затруднява появата на плевели между тях. Mother Earth News препоръчва бързорастящи зеленчуци на нивото на земята, като маруля, кориандър и горчица, за да се запълнят празните места между растения като зелето, които се нуждаят от повече място за растеж. Отново можем да погледнем към Трите сестри, където откриваме енергично разпростиращи се тикви, действащи като потискащи плевелите, за да помогнат на боба и царевицата. Картофите са друг добър избор за засаждане под растения, които растат изправени, според The ​​Old Farmer's Almanac , а тиквите ще помогнат на вашите ягодоплодни храсти по същия начин. Става очарователно, когато започнем да виждаме как два иначе несвързани плода и зеленчука узряват в контрастни сезони и могат да си бъдат от полза взаимно.

Още: Кой е най-добрият тор при засаждане на лук?

Съществува и концепцията за алелопатия, която Merriam-Webster определя като „потискане на растежа на един растителен вид от друг поради отделянето на токсични вещества“. При съпътстващото засаждане това означава, че определени растения могат да потискат развитието на плевели, без да влияят на растежа на другите растения около тях.