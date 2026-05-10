Църковен празник на 11 май: Почитаме паметта на Св. св. Кирил и Методий - какво трябва и не трябва да се прави

Утре, 11 май, в православния календар е денят, почитащ Светите равноапостолни Кирил и Методий, славянобългарски учители. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Св. равноапостолни Методий и Кирил, славянобългарски учители

Кирил (истинското му име е Константин) и Методий са родени в Солун, който тогава е бил част от Византийската империя. Семейството им е било благородническо, а баща им, Лъв, се е радвал на висок статус. Въпреки че са израснали в империя, известна със своята култура и образование, братята са били привлечени към служенето на Бога не само от обучението си, но и от желанието си да направят нещо велико за човечеството.

Прочетете също: Църковен празник на 8 май: Защо НЕ бива да се дава хляб и сол назаем утре?

И двамата братя получили задълбочено образование. Кирил станал изключителен учен и философ, а Методий – образован държавен служител. Въпреки успехите си в обществената служба обаче, те избрали пътя на духовната мисия.

В средата на IX век, княз Ростислав Моравски се обърнал към Византия с молба да изпрати свещеници, които да проповядват християнството на славянски език. Кирил и Методий се съгласили. Така те предприели мащабно начинание: създали писменост за славяните и започнали да превеждат свещени текстове на нея.

Кирил разработва основите на азбуката, която става основа за старославянския език, и той и брат му работят върху преводи, за да направят християнската вяра достъпна за хора, които не знаят гръцки или латински.

Прочетете също: Църковен празник на 7 май: Обичай с вода за здраве и пречистване

Едно от най-големите постижения на братята е глаголицата, първата славянска азбука. Тя е сложна, но позволява записването на всички звуци на славянския език. С течение на времето, след смъртта им, тази азбука еволюира в по-опростената кирилица, която впоследствие се превръща в стандартна азбука за много славянски народи.

Делото на Кирил и Методий е белязано от трудности. Мисията им е срещнала съпротивата на латинското духовенство, което не е подкрепяло използването на славянския език за литургични цели. Въпреки това те са имали силна подкрепа от Византия и княз Ростислав, което е позволило на делото им да продължи.

Кирил умира през 869 г. в Рим, където пребивава по покана на папата. Смъртта му е голям удар, тъй като не доживява да види плодовете на труда си. Методий умира през 885 г., продължавайки мисията на брат си. След смъртта им делото им е продължено от учениците им, а името им се превръща в символ на духовното и културно единство на славянските народи.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 11 май

Ако вали дъжд на 11 май, това означава не само добра реколта от гъби, но и дъждовно лято. Ако има мъгла на 11 май, това вещае топло и ясно време през следващите дни. Гръмотевична буря на 11 май обещава горещо и сухо лято, с възможни засушавания.

Какво не бива да правите на 11 май? Според народните поверия, на 11 май не бива да се започват нови проекти, ако старите са недовършени – в противен случай всичко ще остане недовършено. Неомъжените жени трябва да избягват да метет подове и да изхвърлят боклук – вярва се, че ако нарушат тази забрана, ще "изметат" късмета си и ще останат без жених. Сватбите също не се препоръчват на този ден, тъй като такъв съюз ще бъде слаб. Даването на пари назаем също не се препоръчва, тъй като това може да доведе до финансови затруднения.

Какво можете да правите на 11 май? На този ден човек трябва да посети църква, да запали свещ и да се помоли. Кирил и Методий се смятат за покровители на учещите – ученици и студенти, както и на всички, които изпитват затруднения с ученето. Хората се обръщат към светците за помощ в ученето и за благословия за придобиване на знания.

Прочетете също: Църковен празник на 9 май: НЕ правете това утре, привлича нещастие в живота