Уил Смит е невинен: Не е нападал сексуално цигулар

10 май 2026, 17:22 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Съдия Майкъл Шулц от Върховния съд на окръг Лос Анджелис отхвърли иска на бившия цигулар на Уил Смит, Брайън Кинг Джозеф, срещу актьора и компанията му Treyball Studios Management поради липса на правно основание, съобщи "USA Today". Искът, подаден в края на 2024 г., твърди, че по време на турнето "Based on a True Story: 2025 Tour" Джозеф е открил в хотелската си стая в Лас Вегас ръкописна бележка и чужди вещи, сред които лекарства за ХИВ. По думите му впоследствие е бил отстранен от турнето, след като уведомил ръководството за опасенията си.

В жалбата актьорът от "Методът Уилямс" беше обвинен в "хищническо поведение" и в умишлено "подготвяне на ищеца за сексуална експлоатация".

Защо делото е отхвърлено

Съдията е отхвърлил делото, тъй като твърденията не доказват модел на тормоз, достатъчен за установяване на звраждебна работна среда, предполагаща злоупотреби. Той е приел също, че нито едно от исканията на музиканта не може да преодолее правното възражение на Смит. Правният екип на Джозеф разполага с 30 дни, за да внесе изменения в иска, преди делото да бъде прекратено окончателно.

При оповестяването на иска адвокатът на Смит Алън Б. Гродски определи обвиненията като неверни, неоснователни и безотговорни и заяви, че актьорът ще се защитава с всички законови средства, припомня БГНЕС.

Яна Баярова Редактор
