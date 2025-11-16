Какво НЕ трябва да правите в градината през ноември, за да не съсипете почвата и реколтата

Ноември е важен етап за подготовката на почвата в градината, който оказва влияние върху бъдещата реколта през следващия сезон. Ето какво не трябва се прави в градината през този период - тези действия са пагубни не само за почвата, но и за бъдещата реколта.

Какво не трябва да се прави в градината през ноември?

Копаене с лопата. Лопатата, като инструмент за дълбоко копаене, е враг на плодородния слой и естествената структура на почвата. При дълбоко копаене в почвата с лопата, естествената ѝ структура се разрушава. Това разрушаване води до разрушаване на жизненоважната капилярна мрежа - система от микроканали, която осигурява необходимия обмен на въздух и ефективно проникване на вода.

Когато почвените слоеве се обръщат, се получава разрушително смесване на микрофлората: аеробните организми, които образуват хумус и се нуждаят от кислород, се запечатват в аноксичните долни слоеве, докато анаеробните (дълбоките) се издигат на повърхността, където умират. Тази рязка промяна в средата причинява масивна загуба на полезния биологичен компонент на почвата.

Освен това дълбоко разкопаната почва е склонна към по-дълбоко замръзване през зимата, което има пагубен ефект върху биологичната ѝ активност. През пролетта такава почва, поради загубата на капилярна структура, не абсорбира добре топящата се вода - вместо да прониква дълбоко, водата тече от повърхността, причинявайки ерозия и оставяйки почвата недостатъчно овлажнена.

Неправилно използване на органични остатъци. Не всички органични материали са подходящи за торене на почвата през есента и някои от тях могат да причинят повече вреда, отколкото полза. Например, хранителните и месните отпадъци не само нямат време да се разложат в студената земя, но и активно привличат гризачи, като мишки и плъхове, които могат да си направят места за зимуване в лехите.

Също така не се препоръчва използването на пресен, неузрял компост, тъй като по време на разлагането му се отделя много топлина и амоняк, което може да изгори корените на многогодишните растения. Освен това, черупките от яйца се разлагат много бавно в студения период, така че не осигуряват бърз ефект за дезоксидиране на почвата или незабавното ѝ обогатяване с калций.

Пренебрегване на капковото напояване. Дори есента да се окаже дъждовна, почвата изисква задължително обилно поливане. Факт е, че сухата почва е склонна към по-интензивно и дълбоко замръзване, което има изключително пагубен ефект върху нейната структура и жизненоважна дейност. Затова се препоръчва около средата на ноември да се извършва обилно влагозареждащо поливане, като се изразходват по 10-15 литра вода за всеки квадратен метър от лехата.

