Кога да сеем цинии? Правилното време и техника ще осигурят истински цветен килим!

Как се сеят цинии – времето и техниката са от решаващо значение

Циниите в градината веднага се свързват с лятото, тъй като тогава цъфтят и украсяват градините с истинско море от цветове. Отглеждането може да започне по два начина. Единият е чрез засяване на семена от разсад, което често се прави още през март. Изберете любимия си сорт циния и започнете да го отглеждате в началото на пролетта.

Популярни видове и сортове циния

Цинията (Zinnia) принадлежи към семейство Сложноцветни (Asteraceae), произхождащо от Северна и Южна Америка, и включва 23 вида, много от които могат успешно да се засаждат в домашната градина – предлагат се както едногодишни, така и многогодишни сортове. Те са ценени предимно заради своите ефектни, пъстри цветове в нюанси на розово, оранжево, жълто, червено и бяло.

Един от най-популярните видове е елегантната циния. Тя расте до 100 см височина, въпреки че се предлагат и джуджести сортове, достигащи около 20 см. Растението приема различни форми и произвежда многоцветни цветове, тъй като има няколко разновидности в рамките на този вид:

Далия циния - произвежда големи, двойни цветове и може да цъфти в най-различни цветове. 'Полярна мечка' е бяла, 'Илюминация' е розова, а 'Ментова стик' радва с пъстри шарки в топли нюанси на жълто, оранжево и червено.

Хризантема циния - прилича на хризантема и достига до 60 см височина.

Скабиоза циния - цветовете ѝ приличат на скабиоза, като са двойни и изключително ефектни.

Кактусова циния - отличава се с цветове със завити венчелистчета, наподобяващи тънки тръбички, расте до 80 см височина.

Помпо циния - цветовете ѝ приличат на пухкави помпони. Това е малко по-нисък сорт, обикновено не надвишаващ 50 см височина.

Мексиканска циния - компактен, храстовиден хабитус също са популярни. Цветовете им са с диаметър приблизително 4-6 см и се предлагат в жълто, оранжево и червено. Има и двуцветни сортове, с по-светли краища на венчелистчетата и по-интензивно оцветени центрове.

Цинии могат да се сеят по два начина: директно в земята или като разсад. Точното време зависи от избрания метод. Този вид предпочита топлината, така че ако планирате да сеете директно в цветни лехи, изчакайте до април или май, когато рискът от нощни слани е минимален.

Засяването на разсад започва през март, въпреки че изисква малко повече внимание. Посейте семената във влажна почва и покрийте с тънък слой пясък. Поставете подготвените контейнери на топло и светло място. В идеалния случай температурата на околната среда не трябва да пада под 18°C.

Циниите покълват доста бързо и първите разсад се появяват в рамките на една седмица. Подрязвайте основно, когато растенията са развили 3-5 чифта истински листа. След това ги пресадете в по-големи саксии. През втората половина на май младите растения могат да бъдат преместени на постоянното им място в градината, като се поддържа разстояние от 20 x 20 см или 40 x 40 см.

Най-доброто място за цинии е слънчево, сухо и защитено от вятър място, с плодородна, богата на хумус почва. Растенията изискват редовно поливане, за предпочитане сутрин или вечер. За да се засили цъфтежът, е добре да се използва тор, богат на фосфор и калий (напр. торове за цъфтящи растения), като се избягват смеси с високо съдържание на азот. Циниите цъфтят от средата на юни. Редовното премахване на избледнелите цветове ще насърчи растенията да образуват нови пъпки и ще удължи периода на цъфтеж до първите есенни слани.