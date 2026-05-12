Русия най-после се похвали с успешен тест на ядрената ракета "Сармат" (ВИДЕО)

12 май 2026, 17:34 часа 422 прочитания 0 коментара
Снимка: Russian Ministry of Defense
"Гордостта" на руския диктатор Владимир Путин - междуконтиненталната балистична ядрена ракета "Сармат" - най-после успя да премине през полеви тест. След като дотук от 5 изпитания само 1 беше успешно, сега Путин се похвали с доклад от командването на руските стратегически ракетни сили за успешен тест. Засега няма потвърждение от друг източник на база сателитни данни за теста.

Путин отново обеща, че "Сармат" ще бъде приведен в бойна готовност до края на тази година. Той добави, че обхватът на "Сармат" може да надхвърли 35 000 км. Той също така спомена възможността за въоръжаване на ракетата "Орешник" с ядрени бойни глави. Освен това, според руския диктатор, работата по ракетите "Посейдон" и "Буревестник" е в заключителния етап.

На 6 май руското военно министерство предупреди за ракетни изпитания на полигона Кура в Камчатка. Павел Подвиг, старши изследовател в Института за изследване на разоръжаването към ООН, отбеляза, че на хора и техника е забранено да влизат в Уст-Камчатски окръг от 6 до 10 май.

През ноември 2025 г. украински и международни анализатори регистрираха неуспешно изстрелване на ядрена ракета от база за изстрелване близо до Оренбург. Преди това, тестово изстрелване на ракетата "Сармат", която руските власти обещават да поставят на бойно дежурство от 2022 г., завърши с експлозия в силоз на космодрума Плесецк - ОЩЕ:

А междувременно стана ясно, че има дим близо до международното федерално летище в Перм "Болшое Савино". В местни групи в социалните мрежи твърдят, че е избухнал пожар след удар с дрон. Преди това в региона е имало тревога за атака с дронове.

Ядрено оръжие Посейдон междуконтинентална ракета Сармат ракета Буревестник междуконтинентални балистични ракети ракета Орешник руски ядрени оръжия
Ивайло Ачев
