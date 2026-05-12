Русия най-после се похвали с успешен тест на ядрената ракета "Сармат" (ВИДЕО)

"Гордостта" на руския диктатор Владимир Путин - междуконтиненталната балистична ядрена ракета "Сармат" - най-после успя да премине през полеви тест. След като дотук от 5 изпитания само 1 беше успешно, сега Путин се похвали с доклад от командването на руските стратегически ракетни сили за успешен тест. Засега няма потвърждение от друг източник на база сателитни данни за теста.

Путин отново обеща, че "Сармат" ще бъде приведен в бойна готовност до края на тази година. Той добави, че обхватът на "Сармат" може да надхвърли 35 000 км. Той също така спомена възможността за въоръжаване на ракетата "Орешник" с ядрени бойни глави. Освен това, според руския диктатор, работата по ракетите "Посейдон" и "Буревестник" е в заключителния етап.

🚨 BREAKING: Russia just successfully test-launched the Sarmat — its newest heavy ICBM



Putin says it’s the most powerful missile system in the world.



One Sarmat carries a payload 4 times more powerful than any competitor.



The Kremlin claims it will be on combat duty by the end… — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026

⚡️Putin is waving the nuclear fist again



He claimed the Oreshnik missile system is already on combat duty and could be equipped with nuclear warheads.



Putin also boasted about the Poseidon super-torpedo, the Burevestnik cruise missile, and called the Sarmat "the world's most… — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026

На 6 май руското военно министерство предупреди за ракетни изпитания на полигона Кура в Камчатка. Павел Подвиг, старши изследовател в Института за изследване на разоръжаването към ООН, отбеляза, че на хора и техника е забранено да влизат в Уст-Камчатски окръг от 6 до 10 май.

През ноември 2025 г. украински и международни анализатори регистрираха неуспешно изстрелване на ядрена ракета от база за изстрелване близо до Оренбург. Преди това, тестово изстрелване на ракетата "Сармат", която руските власти обещават да поставят на бойно дежурство от 2022 г., завърши с експлозия в силоз на космодрума Плесецк - ОЩЕ:

А междувременно стана ясно, че има дим близо до международното федерално летище в Перм "Болшое Савино". В местни групи в социалните мрежи твърдят, че е избухнал пожар след удар с дрон. Преди това в региона е имало тревога за атака с дронове.