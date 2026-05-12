Кметът на Лом от ГЕРБ е обвинен в купуване на гласове - грози го затвор и край на мандата

Кметът на Лом - Цветан Петров от ГЕРБ - е привлечен като обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата на 12 май. Постановлението на държавното обвинение е от предходния ден. "В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето", добавиха от прокуратурата. Цветан Петров Цветанов е бивш земеделски производител, който от 2023 г. е кмет на общината. На местните избори тогава той спечели 54,88% подкрепа на първи тур, изпреварвайки Милена Тодорова от ПП-ДБ (14,78%).

Цветан Петров предложил по 50 евро за глас на работници в местно предприятие

На 15 април 2026 г., т.е. четири дни преди предсрочните парламентарни избори, в административната сграда на общинско предприятие в гр. Лом Цветан Петров, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието, съобщиха разследващите.

С действията си обвиняемият е целял "да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г., както и в полза на кандидат с определена преференция", гласи още официалното съобщение на прокуратурата.

В изборния ден стана ясно, че в районното управление на МВР в Лом е образувано досъдебно производство - тогава беше ясно само, че кмет на крайдунавска община агитира служители от общинска фирма да гласуват за определена политическа сила и обещава по 50 евро, според клип, разпространяващ се в социалните мрежи.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха пред БТА на 19 април, че от началото на предизборната кампания до онзи момент в региона са образувани 39 досъдебни производства по подозрения за купуване на гласове, а 19 души са арестувани. Полицията е проверила 178 сигнала за купуване на гласове и е съставила 385 предупредителни протокола.

От 2 до 7 години затвор, ако бъде признат за виновен

За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро.

Предстои Районна прокуратура-Монтана, Териториално отделение-Лом, да внесе в съда искане за отстраняването на Цветан Петров от длъжност.

