След падането на правителството в Румъния: Остава ли Молдова без румънски щит?

След падането на правителстото в Румъния посланието на високопоставен представител на властта е, че подкрепата за Република Молдова и Украйна представлява „константа“ за румънската държава, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Думите са на председателя на Сената Мирча Абрудян. Той се срещна във вторник с председателя на парламента в Кишинев Игор Гросу, който беше на посещение в Букурещ с парламентарна и дипломатическа делегация.

„Подкрепата на Румъния за Република Молдова и Украйна представлява константа на румънската държава. Това е стратегическата посока на Румъния“, каза Мирча Абрудян, цитиран в прессъобщението.

Европейския път на Молдова

Мирча Абрудян е потвърдил подкрепата си за европейския път на Република Молдова и е подчертал „отличното“ ниво на политически диалог и двустранно сътрудничество на правителствено и парламентарно ниво, както и важността на засилването на координацита между институциите на двете държави в сложен регионален контекст.

Кишинев се нуждае от предвидима Румъния

Президентът Игор Гросу изпрати послание за подкрепа и солидарност към Румъния. „Точно както вие се нуждаете от предвидим Кишинев, така и ние се нуждаем от предвидима Румъния", посочи Игор Гросу. На срещата присъстваха и посланикът на Република Молдова в Румъния Михай Мицу, а от румънска страна сенаторите Михай Котец, Кристиан Никулеску – Цъгарлаш и Лучиан Русу и посланикът на Румъния в Република Молдова Кристиан-Леон Цуркану.