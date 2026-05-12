Кино забавление и спорт у дома с телевизори TCL и Hisense от 5 € на месец с EON пакет от Vivacom

Vivacom стартира специална кампания, в която предлага телевизори TCL и Hisense за още по-вълнуващо домашно забавление. Кампанията предлага устройства на цени от 5 € | 9.78 лв. на лизинг за 24 мес. при сключване на 24-мес. договор за EON пакет до 31 май. Офертата комбинира достъпни цени с модерни технологии, впечатляваща картина и смарт функционалности за цялото семейство. Tова е идеалният избор за потребители, които искат голям екран, интелигентни функции и пълно аудио-визуално изживяване без компромис и в комбинация с най-добрата ТВ и стрийминг платформа на Vivacom - EON[1].

За потребителите, които искат да направят крачка към истинско 4K изживяване, Vivacom предлага TCL 43P6K Google TV. 43-инчовият модел впечатлява с кристално ясна UHD картина и реалистични цветове, които правят филмите, сериалите и спортните събития още по-въздействащи. Смарт функционалностите и операционната система, базирана на Android, осигуряват лесен достъп до любимите приложения и съдържание, а вграденият цифров тунер гарантира бързо и удобно забавление без излишни устройства и кабели.

Истинско кино у дома предлага TCL 50P6K 4K HDR Google TV, който идва в комплект със саундбар TCL S45HE. Със своя 50-инчов 4K дисплей, HDR технология и Google TV операционна система, моделът създава впечатляващо зрително изживяване с ярки цветове, висока детайлност и плавна картина. Добавеният саундбар допълва усещането с мощен и плътен звук, който превръща всяка филмова вечер, концерт или спортен мач в истинско събитие у дома.

Сред предложенията е и компактният и практичен Hisense 32A4Q – идеален избор за кухнята, спалнята или вилата. Телевизорът предлага ясен HD образ и наситен звук с Dolby Audio и DTS Virtual X, които превръщат всяко гледане в по-завладяващо изживяване. Благодарение на интелигентните си функции и удобния 32-инчов формат, моделът е чудесен избор за феновете на спорта и перфектният телевизор за предстоящите футболни емоции около Световното първенство. Hisense е дългогодишен партньор на FIFA, а технологиите на бранда пренасят атмосферата от стадиона директно у дома.

[1] Най-добрата телевизионна и стрийминг платформа на Vivacom по брой и вид ключови функционалности, вкл. Спортен режим, Детски профил, Видеотека и други, при сравнение между ТВ услугите на оператора (сателитна телевизия, IPTV и EON) от април 2026 г. Повече на vivacom.bg.