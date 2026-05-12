Спипаха патрулка в нарушение: Глобиха полицай след сигнал на Диана Русинова (СНИМКА)

Глобиха полицай след сигнал председателя на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, става ясно от "Фейсбук" страницата на Областната дирекция на МВР - София. Сигналът си Русинова публикува в социалната мрежа. Тя е заснела полицейски автомобил без включен звуков и светлинен сигнал, който се е движил в забранената лента за движение между светофара на входа на двореца "Врана" и светофара при Горубляне и "Цариградско шосе".

Тя разказва, че й е станало изключително неприятно да види, че нарушението се извършва от служител на МВР. "И се питам как ние, гражданите, да спазваме правилата, когато тези, които трябва да следят за реда, самите те не ги зачитат?", пита Русинова.

МВР: Правилата важат за всички

От областната дирекция на МВР - София са разпознали свой служител и твърдят, че имат нулева толерантност, както и че правилата важат за всички. Ето защо нзабавно след запознаване със сигнала - спрямо служителя, управлявал превозното средство, е взето отношение по Закона за движение по пътищата, т.е. е бил глобен.

Участък с чести нарушения

Междувременно по информация на Европейския център за транспортни политики става ясно, че за една година са заснели и изпратили до „Пътна полиция“ стотици нарушители, които редовно се движат в забранения участък.

Имало е и дни, в които за 3–4 минути са заснемали по 17–20 нарушители.

Сигналите винаги са били предавани на "Пътна полиция".