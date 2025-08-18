Кои тънкости при отглеждане на алабаш трябва всеки градинар да знае?

Алабашът е вид зеле, което прилича повече на ряпа. Цени се заради сочния си вкус и ползите, които този продукт носи на организма. Може да се сее директно в предварително подготвена леха или да се отглежда с помощта на разсад. Засяването директно в лехите се извършва пролетта, в интервала между средата на април и края на май. Саденето на самия разсад започва 5 седмици преди засаждането му в лехата.

Съдбата на вашата реколта от алабаш зависи до голяма степен от други растения. Особено от тези, които по-рано са заемали площта. Такива нежелани предшественици са репички, ряпа, както и други видове зеле.

Засяване на семена за разсад

Преди сеитбата семената се подлагат на дезинфекция. Това ще предпази младите растения от много често срещани заболявания. Съшо и съставът на субстрата е твърде важен. Той се приготвя от хумус, торф и градинска почва (в равни части). Към тази смес се прибавя 200 грама доломитово брашно (на 1 кг субстрат).

Обработените семена се сеят на дълбочина 1 см в почвената смес и се поливат. Съдът с почва се покрива със стъкло и се слага на светло и топло място (около 20°C). Първите кълнове може да се видят след 10 дни. Когато те се покажат, стъклото се отстранява и съдът се слага на по-хладно място (до 15-17°C). В срок от 50-55 дни след появата им, разсадът може да се премести в леха на открито. В този момент вече той би трябвало да има 5-6 листа.

15 дни преди разсаждането растението започва да се подготвя за новите условия - всеки ден за един час съдът с разсад се изнася навън.

Засаждане на разсад

Разсаждането в незащитена почва се извършва в облачен, безветрен ден. Времето трябва да е сухо. Изберете място за садене, което е добре осветено от слънцето. Сянката няма да е от полза за реколтата.

Разсадът се засажда в дупка не по-дълбоко от котиледоновите (първите, най-долните) листа. Саденето се извършва по схема 60 x 40 см.

Грижи за алабаша

Отглеждането на този вид зеле изисква прости грижи:

- редовно поливане (на всеки 2-3 дни);

- редовно разрохкване на почвата;

- плевене;

- торене по време на вегетационния период.

Общо трябва да има три вида торене:

- с появата на втория лист (използвайте сложен тор);

- с началото на подготовката на разсада преди разсаждане (пръскане с разтвор на урея);

- торене на лехата непосредствено преди засаждане на разсад (с минерален или сложен тор). Отглеждането на алабаш е лесно, той не изисква прекомерно внимание. Редовно отстранявайте плевелите, разрохквайте почвата, поливайте веднъж на всеки 2-3 дни. Торенето също е необходимо; то се извършва три пъти по време на вегетационния период: алабашът е ранозреещо растение, така че можете да съберете реколтата два пъти през сезона.

Съхраняване

Белият алабаш не е подходящ за съхранение. Но лилавият се запазва перфектно. Той ще остане няколко месеца свеж и невредим в мазе или изба. Препоръчително е да се прибира есента, щом температурата спадне под 5°C. Средният диаметър на плода по това време ще бъде 7-8 см.

Как се прибира: растенията се изваждат с корените, листата се отстраняват и стъблата се скъсяват - оставяйки максимум 2 см. Листата на алабаша са богати на витамини и микроелементи, затова не бързайте да ги хвърляте – те са прекрасно и здравословно допълнение към много ястия.

В случай, че се интересувате от други видове оригинално зеле, е добре да обърнете внимание на брюкселското зеле - това е не само вкусно и здравословно, но и много екзотично растение, което определено ще се превърне в украса на всяка градина.