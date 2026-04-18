Колко често и как правилно да поливате паричното дърво

Можете да разпознаете паричното дърво ( Pachira aquatica ) по сплетения му ствол и лъскавите зелени листа. Освен атрактивния си външен вид, това лесно за отглеждане стайно растение е известно с лесната си грижа и обещания за късмет и късмет. Произхождащо от тропическите влажни зони в Централна и Южна Америка, това широколистно вечнозелено растение е лесно за отглеждане от начинаещи и често се подарява за отбелязване на нови работни места, първи домове или нови начала като символ на успех. Паричните дървета се нуждаят от ярка, индиректна светлина и висока влажност и обичат влага, която имитира родния им район. Ето колко често да поливате паричните дървета, без да разчитате на късмета, за да ги поддържате здрави.

За отглеждане на пахира - какво трябва да знаем

Какво е парично дърво?

Паричните дървета достигат височина от 90 до 2,4 метра на закрито, но в естествената си среда могат да достигнат 18 метра височина. Те живеят под навеса на тропически влажни зони, процъфтяват на филтрирана слънчева светлина и растат във или близо до вода по бреговете на реките и блатата. Те са популярно стайно растение благодарение на лесните изисквания за грижа и уникалния си сплетен ствол, който ги отличава от другите често срещани растения. Стъблото се оформя чрез преплитане на няколко гъвкави млади дръвчета, докато растат. Собствениците могат да продължат да сплитат стъблата, докато дървото расте, ако са достатъчно зелени и гъвкави, но това не е необходимо за здравето на дървото.

Колко често да поливаме парично дърво

Паричните дървета обичат влажна почва, която изсъхва между поливанията, но не бива да ги преполивате. Обикновено се нуждаят от вода веднъж на всеки една или две седмици, в зависимост от фактори като време на годината, светлина, почва и температура. Имайте това предвид, когато решавате колко често да поливате дървото си, и винаги тествайте почвата преди поливане, за да определите нивото ѝ на влажност. Забодете пръст или дървено шишче на 5 до 10 сантиметра в почвата и ако е суха, дайте ѝ вода. Ако все още е влажна, спрете поливането. Почвата може да изсъхне между поливанията, но корените трябва да имат известна влага.

Светлина

Колкото повече светлина получава вашето парично дърво, толкова повече вода ще му е необходима, тъй като почвата ще изсъхне по-бързо. Ако дървото ви е на място, където получава малко светлина , вероятно ще трябва да го поливате само на всеки няколко седмици. Ако почвата често е суха и поливате често, може да се наложи да преместите дървото на място, където получава малко по-малко слънце.

Почва

Добре дренираната почва ще изсъхне по-бързо от по-плътните видове. Въпреки че паричните дървета не обичат влажна почва , те обичат влага. Ако почвата ви изсъхва твърде бързо, помислете за добавяне на торфен мъх, за да ѝ помогнете да задържа водата по-дълго.

Температура и влажност

С промяната на сезоните, следете влажността на почвата, тъй като температурите могат да повлияят на необходимостта от поливане. Може да се наложи да поливате седмично при по-топлите температури и приблизително на всеки две или три седмици, когато температурите са по-ниски, в зависимост от вида на саксията и почвата, която имате. Влажността също играе роля. Колкото по-висока е тя, толкова по-малко ще трябва да поливате, защото почвата не изсъхва толкова бързо. По-ниската влажност причинява сух въздух, което прави почвата да изсъхне по-бързо и е необходимо повече поливане.

Размер на саксията

Глинените саксии са порести и изсъхват по-бързо от съдовете, изработени от други материали, така че може да се наложи да поливате паричното си дърво по-често, ако имате теракотена саксия . Уверете се, че саксията има дренажни отвори, за да може излишната вода да излиза и да се предотврати задържането на корените във влажна почва.

Как да поливаме парично дърво

Избягвайте да давате на паричното си дръвче бързи напитки, които намокрят само повърхността на почвата. След като проверите нивото на влажност на почвата, полейте обилно, за да се уверите, че тя е достатъчно навлажнена. За да поливате отгоре, бавно изливайте вода равномерно върху повърхността на почвата, докато водата излезе от дренажните отвори на саксията. Това гарантира, че водата ще насити цялата почва и ще достигне до корените. Изпразнете чинийката, ако в нея има вода след 30 минути, за да предотвратите застоя на растението във вода и развитието на кореново гниене.

Можете също да поливате дървото от дъното на саксията, като я поставите в купа, пълна с няколко сантиметра вода, за 30 минути. Този метод поддържа листата на растението сухи по време на поливане, което е полезно, тъй като мокрите листа могат да причинят някои болести по растенията. Извадете саксията от водата и я оставете да се отцеди над купата, преди да я върнете на мястото ѝ.

Признаци на преполиване

Вашето растение ще ви каже дали твърде много вода е проблем. Ако листата са увиснали или увяхнали, може да поливате твърде много . Други признаци на прекомерно поливане са тъмни петна по листата и меки стъбла. Проверете почвата за влага и огледайте корените, за да видите дали са кафяви или кашави, което показва кореново гниене. Оставете почвата да изсъхне или пресадете дървото в нова саксия с прясна почва, ако е необходимо, и намалете поливането.

Признаци на недостатъчно поливане

Едно парично дърво, което не е полито достатъчно, може да показва подобни признаци на това, което е преполито. Ако листата са увиснали или увехнали, както и са кафяви, хрупкави или се накъдрят, вероятно причината е преполиването. Други признаци, че дървото не получава достатъчно вода, са почвата, която се отлепва от стените на саксията, и по-бавният от обичайното растеж. Проверете влажността на почвата и коригирайте поливането, ако е необходимо.