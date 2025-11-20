Красиво дърво, което можете да размножите чрез резници през зимата

Градинските задължения обикновено изчезват, а работата на открито се забавя, тъй като растенията – и градинарите – преминават в зимен сън. Удоволствието, което получавате от задния си двор, обаче не е задължително да свърши. Ако търсите проект за студения сезон, който да ви държи зелени до пролетта, зимното размножаване на дървета е забавен и възнаграждаващ вариант. Ако имате ограничен бюджет, намирането на безплатно дърво за двора ви е по-лесно, отколкото си мислите . Вместо да ходите до местния разсадник през пролетта, отгледайте си сами дърво през зимата. Освен това, можете да се стоплите на закрито (в по-голямата си част), докато го правите.

Отглеждането на голямо дърво от резник може да изглежда като плашеща задача, особено за начинаещи градинари. Всъщност някои дървета могат да бъдат предизвикателство. Ако обаче започнете с върба (Salix spp.), почти можете да си гарантирате успех. Резниците от този род са лесни за грижи и растат забележително бързо - от 9 до 18 метра само за няколко години за някои видове.

Върбите са влаголюбиви растения, които виреят добре, когато са засадени близо до водни басейни. Те не само правят двора ви рай за птици и пеперуди , но и помагат за предотвратяване на ерозията на почвата. Можете дори да използвате гъвкавите клони за занаяти. Ранният зимен период на покой е чудесно време за размножаване на резници от твърда върба, така че да са готови за засаждане през пролетта. Размножете резниците от върба в почва или във вода или ги съхранявайте в хладилник, за да се вкоренят по-късно - с правилната подготовка, разбира се.

Как да размножим върба от резници през зимата

Докато температурите са все още над нулата, вземете резници с дължина от 30 до 46 см от върбови клони с диаметър около 1,5 см. Не забравяйте да направите разрезите под ъгъл от 45 градуса, което ще помогне на клоните да се вкоренят по-късно. В този момент можете или да започнете с резниците веднага, или да ги съхранявате в хладилник до пролетта. Ако искате да съхранявате резниците в хладилник, свържете ги с връв и ги поставете в найлонов плик с леко навлажнен торфен мъх. Можете да ги съхранявате в хладилник до ранна пролет.

За да размножите резници от върба в почвата през зимата, забийте всяка пръчка на дълбочина около 5 до 10 см в саксии, пълни с качествена почва за саксии. Полейте обилно почвата. Точно както възрастните върби, резниците от върба жадуват за влага.

Покриването на всяка саксия с найлонов плик създава перфектната влажна среда за оптимален растеж на корените. Поставете резниците в саксиите на място с ярка, непряка слънчева светлина и от време на време отстранявайте плика, за да проветрите почвата и да предотвратите появата на мухъл. След 4 до 6 седмици можете да очаквате нов растеж на корени.

Нямате почва или не искате да я купувате? Върбите са сред красивите растения, които се нуждаят само от малко вода, за да се размножават . Този метод е особено интересен, тъй като ви позволява да наблюдавате как растат корените. Уверете се, че започвате с чисти, стерилни стъклени буркани или пластмасови бутилки и сменяйте водата редовно, за да предотвратите гниене. Когато резниците ви са развили силна коренова система, можете да ги пресадите или на открито, ако времето се е затоплило достатъчно, за да може почвата да бъде обработваема, или на закрито в контейнери. Недостатъкът е, че върбите, размножавани с вода, може да не са толкова издръжливи, колкото техните аналози, размножавани в почва.