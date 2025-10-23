Красивото стайно растение, което можете да отглеждате от семена

Списък с характеристики на перфектното растение може да включва лесна грижа и поддръжка, ярки цветове, дълъг цъфтеж и способност да расте както на закрито, така и на открито, както и лесно да се мести между двете. Самопочистване, така че не се нуждае от отцъфване, адаптивност към различни светлинни условия и това, че е гостоприемник на малко вредители или болести в домашна среда, също може да са в този списък с желания. Восъчната бегония притежава всички тези качества и още много други, включително това, че може лесно да се отглежда от семе.

Това растение е хибриден член на над 2000-те вида от рода Begonia и е известно още като Begonia semperflorens, латински за „винаги цъфтяща“. Компактното, храстовидно растение расте от 15 до 30 см височина и има ослепително бели, розови, розови или червени цветове. Забавен факт: Восъчните бегонии образуват както мъжки, така и женски цветове на едно и също растение; начинът да се различи е по семенната капсула под женския цвят. След като се запознаете с лесната за грижа восъчна бегония, може да искате да разгледате и други лесни за отглеждане бегонии за вашия дом.

Как да засаждаме и да се грижим за восъчни бегонии

Уверете се, че знаете колкото можете повече за това как да отглеждате и да се грижите за бегонии, преди да започнете да засаждате семена. Семената на восъчната бегония са съвсем мънички, така че повечето се продават в гранулирана форма, за да можете да боравите с тях по-лесно. Уверете се, че стаята, където засаждате бегониите, е от топла страна, между 19 и 24 градуса по Целзий. Посейте семената върху повърхността на почвената смес и не ги покривайте, следвайки инструкциите на пакетчето със семена.

Восъчните бегонии се нуждаят от относително топла среда по време на целия процес на покълване, който отнема 15-20 дни, както и след това. Поставете вашите бегонии, обичащи пряко слънце, на прозорец, който получава сутрешна слънчева светлина. Восъчните бегонии се нуждаят от равномерна влага и трябва да се поливат, когато почвата едва е изсъхнала. Не позволявайте почвата да се намокри прекалено много и не оставяйте саксията да стои в чинийка с вода. Подрежете клоните, като прищипете върха им, ако станат твърде дълги.

Въпреки че тези растения ще се развиват добре, когато се грижат за тях у дома, помислете да им подарите лято на открито, където ще внесат красота в градината ви. Освен че растат добре от семена, восъчните бегонии се размножават и от стъблени резници. Вземете стъблени резници с дължина от 5 до 10 см и ги поставете в стерилна среда за отглеждане.