Hydro за вода и ponos за труд. Тези две гръцки думи се съчетават, за да създадат термина хидропонен. По същество това означава само вода и никаква почва. Университетът на щата Оклахома продължава с обяснението, че хидропонната градина идва с много предимства, включително неочаквания факт, че растенията, отглеждани в безпочвена, водна система, използват по-малко вода от тези, които растат обратно в пръстта. Това се дължи на факта, че водата преминава през постоянен процес на циркулация и рециклиране. Хидропонното градинарство също така насърчава по-бързия растеж на растенията, което води до по-висок добив. Може би една от най-добрите новини е, че тези градини нямат плевели и привличат значително по-малки количества бактерии, гъбички и насекоми, причиняващи болести.

Големите хидропонни инсталации са станали донякъде често срещани в селскостопанската индустрия, но в по-малък мащаб можете да мислите за хидропонна градина като продължение на вашите експерименти за размножаване с вода. С подходящо внимание и грижа, вкоренените резници, които сте пуснали в чаша вода, биха могли да продължат да растат, независимо дали сте ги пресадили в почвата.

Могат ли растенията наистина да растат без почва?

Като се има предвид изключителният обем растения, произведени в хидропонна система за отглеждане в търговски мащаб, краткият отговор тук е категорично „да“; растенията могат да растат без почва. Но разбира се, има и уговорки. Както всички растения, тези, отглеждани хидропонно, все още се нуждаят от правилно хранене, слънчева светлина, защита от атмосферните влияния и правилната температура на въздуха и водата. Едно парче от пъзела, което е лесно да се пренебрегне, е кислородът, защото въпреки че ще бъде леснодостъпен за стъблата, листата и плодовете, корените са тези, които наистина се нуждаят от него. Hydroponic Way обяснява, че както аерацията, така и циркулацията на водата са от съществено значение за здравите растения.

Всички растения са способни да виреят, без да са засадени в почва. Вероятно обаче ще откриете, че някои се справят по-добре от други. Различни условия на околната среда влизат в действие, докато разбирате кои растения са щастливи във водата и кои биха могли да бъдат пресадени в земята. Например, в зависимост от ограниченията на вашата инсталация, някои ядливи растения, които можете да отглеждате хидропонно, може да нямат достатъчно място, за да виреят. Тиквата може да се разпростре на 4,5 метра, а тиквите изискват до 9 квадратни метра (чрез Survival Farm ). От друга страна, ментата е известна с това, че завладява градината в задния двор (ако не и целия двор) до степен да стане инвазивна. И все пак, в хидропонна система, бихте могли да я държите под контрол, отбелязва Plant Provider .

