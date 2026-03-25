Исторически момент: Южна Корея представи първия си масово произвеждан изтребител (ВИДЕО)

25 март 2026, 14:07 часа 254 прочитания 0 коментара
Южна Корея официално представи първия масово произвеждан изтребител KF-21 Boramae, отбелязвайки важен етап от програмата си за вътрешни бойни самолети. Построен от Korea Aerospace Industries (KAI), KF-21 е двумоторен многоцелеви изтребител. Той е предназначен да модернизира южнокорейските военновъздушни сили и да намали зависимостта от чуждестранен внос.

Самолетът полетя за първи път през 2022 г. и това представяне бележи прехода му от тестване към пълно серийно производство.

Южна Корея вече е поръчала 40 самолета Block I, като първите оперативни доставки се очакват през 2026 г., и планира да въведе в експлоатация до 120 самолета с течение на времето.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Южна Корея Изтребител
