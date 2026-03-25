Кокала каза кое може да изиграе лоша шега на Левски в предстоящото дерби с ЦСКА

Всеки фен на Левски мечтае за титлата в Първа лига. "Сините" са изключително близо до постигането на голямата си цел за пръв път от страшно много време насам. За последно това се случи през сезон 2008/09, когато начело на тима бе легендата на клуба - Емил Велев. В паузата за национални отбори от SportLive.bg и Actualno.com се свързахме със специалиста, който отговори на всички наши въпроси за ситуацията, в която родният гранд се намира.

Левски разчита на индивидуалностите си

Класата, която много от футболистите на "сините" притежават често прави разликата в мачовете им в Първа лига. Тимът от "Герена" може да се похвали и с голмайстора си - Евертон Бала, който заедно с Ивайло Чочев, споделя първото място сред голаджиите у нас, като и двамата имат по 15 попадения в елита. Емил Велев вярва, че изявен реализатор като бразилеца е нужен в Левски, тъй като той материализира усилията на целия тим.

Предстоящото дерби с ЦСКА

Левски ще се изправи срещу вечния си съперник на 13 април (понеделник) от 16:00 часа. В първата среща през есента "червените" изненадаха неприятно "сините", побеждавайки ги с минималното 1:0. Попитахме Кокала дали Христо Янев и компания могат да сринат шампионските амбиции на Хулио Веласкес и неговите възпитаници, а той заяви, че всичко зависи от това как ще изглеждат футболистите след паузата.

Казусът с генералния спонсор в клуба

През последните няколко месеца се спекулира, че Левски ще има нов генерален спонсор, като дори се появиха информации, че Наско Сираков вече води преговори. Емил Велев обаче бе на друго мнение. Той вярва, че "сините" трябва да продължат напред с PalmsBet, тъй като те имат също големи заслуги за успехите на родния гранд през последните години.

АВТОР: Янко Станчев

Цялото интервю с Емил Велев може да прочетете ТУК