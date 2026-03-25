Десетки милиони долари: Швеция обяви нов пакет помощ за Украйна

Правителството на Швеция обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украйна през 2026 г. на стойност около 240 милиона шведски крони (25,7 милиона долара). Тазгодишният пакет включва 150 милиона шведски крони (16,1 милиона долара) за Украинския Червен кръст за финансиране на хуманитарни операции. Значителна част от подкрепата е насочена към нуждите на децата, подпомагане на осигуряването на храна в училищата в райони близо до фронтовата линия, насърчаване на реформи за грижа за децата в семейна среда и подкрепа за психичното им здраве.

Швеция ще отпусне и над 71 милиона шведски крони (7,8 милиона долара) за подпомагане на жени и момичета в Украйна.

"Животът в условията на война - нощувките в защитени убежища, загубата на близки, прекъсването на училищното обучение и принудителното напускане на дома - има сериозни последици за безопасността, здравето и психическото благополучие на децата. Днешният пакет от мерки за подкрепа е разумна инвестиция в бъдещото поколение на Украйна", заяви шведският министър на международното сътрудничество за развитие и външната търговия Бенджамин Дуза.

Според оценки на ООН над 10,8 милиона души в Украйна се нуждаят от хуманитарна помощ, а 3,7 милиона са вътрешно разселени. Милиони цивилни са без достъп до електроенергия, отопление и вода.

