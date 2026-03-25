Левски предлага нов договор на Марко Дуганджич, но само при едно условие

Ръководството на Левски е готово да предложи нов договор на Марко Дуганджич, но само при едно условие. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, 31-годишният хърватски централен нападател пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ на пожар в средата на месец март, след като титулярът Мустафа Сангаре получи контузия в коляното и се наложи да претърпи операция.

Настоящият контракт на нападателя е до края на сезона

При пристигането си на „Герена“ Марко Дуганджич подписа договор с Левски до края на настоящия сезон. Той дори направи своя официален дебют с фланелката на българския гранд. Това се случи по време на двубоя с Берое в Стара Загора, където се появи на терена в заключителните минути на срещата. Въпреки това си пролича, че централният нападател може да бъде от полза на „сините“.

Дуганджич има 9 мача, за да докаже, че има място в Левски

От Левски са готови да предложат нов договор на Марко Дуганджич, но само при условие, че хърватинът помогне на тима да спечели титлата в Първа лига. В момента „сините“ водят във временното класиране с 9 точки пред втория Лудогорец. До края на първенството остават едва 9 кръга. Договорът, който Дуганжич ще получи, ако свърши работа на столичани пък ще бъде за един сезон.

