Великолепни цветя, които можете да отглеждате на закрито без почва

Ако сте от хората, които не обичат идеята да внасят почва на закрито, но все пак искат пищната естетика на стайните растения, има решение за вас. Можете лесно да отглеждате някои от любимите си цветя, използвайки алтернативи без почва, като вода, глинени камъчета или торфен мъх. Тези решения без почва могат да включват и смес от вода и течен тор или смес от почвени смеси като пясък и перлит.

Използването само на вода като средство за отглеждане на растения е градинарски формат, наречен хидропоника . Той ви позволява да имате процъфтяващи растения през цялата година, намалява общото потребление на вода и намалява риска от внасяне на гъбични комари или ларви в дома ви. Друг вариант без почва е да отглеждате епифити като въздушни растения или тиландсии. Тези растения не изискват почва и получават хранителни вещества главно чрез въздух и вода. Ако искате да започнете да добавяте цветя в дома си и да избегнете бъркотията с почвата, не сте ограничени само до стайни растения като паякообразни растения или потос. Все още можете да отглеждате някои класически цветя, като лалета, нарциси и зюмбюли.

Лилии на мира

Можете да добавите нотка елегантност към дома си, като отглеждате спатифилум (Spathiphyllum). Това многогодишно растение изисква непряка слънчева светлина и само корените трябва да бъдат потопени, а не останалата част от растението, тъй като това може да доведе до гниене. Можете да размножите част от спатифилум, като използвате само вода, като държите корените потопени. За вече зрял спатифилум, изплакнете излишната мръсотия от корените и поставете растението в дълбок съд с вода. Не забравяйте да добавяте течен тор поне веднъж месечно. Тъй като цветето изразходва водата, не забравяйте да я допълвате.

Кардиналско цвете

Стига да осигурите алтернативно решение на питателната почва, можете да отглеждате водни кардиналски цветя (Lobelia cardinalis) във вода у дома, използвайки контейнери като стар аквариум. Те могат да бъдат перфектно допълнение към аквариума. Тези цветя изискват пълна до частична светлина, редовно подрязване и могат да се отглеждат потопени или напълно затопени. Колкото по-близо до светлината е растението, толкова по-вероятно е да произведе своите емблематични червени цветове.

Лалета

Използвайки процес, наречен форсиране, можете успешно да отглеждате лалета (Tulipa) на закрито по всяко време на годината, без да използвате почва. Ще ви е необходим специфичен вид контейнер, който позволява корените на цветята да бъдат потопени във вода, но държи луковиците сухи, с изключение на самото дъно. Можете да използвате стъклен буркан, купа или ваза за луковици. Лалетата трябва да се охладят в продължение на 12 до 16 седмици преди отглеждане, но можете също да закупите предварително охладени луковици.

Небесно растение

Небесното растение (Tillandsia ionantha) е един от над 600-те вида Тиландсия, които са въздушни растения, които могат да растат само от вода, въздух и влажност. Тези стайни растения не изискват почва и могат да се отглеждат на дърво, в стъклен съд, в терариум или дори да се окачват на тавана. В идеалния случай небесните растения живеят в пространство с непряка светлина и се накисват за 30 минути във вода на всеки няколко седмици. Между накисванията можете да пръскате небесното си растение с пулверизатор за редовна хидратация.

Нарциси

Подобно на лалетата, луковиците на нарцисите (Narcissus) могат да се отглеждат на закрито по всяко време на годината, благодарение на метода на форсиране. Луковиците на нарцисите също се нуждаят от период на охлаждане, преди да могат да се отглеждат. Уверете се, че избраните от вас контейнери имат поне 10 до 15 сантиметра вода и че само долната част на луковиците докосва водата; в противен случай те могат да изгният. Докато корените се образуват, дръжте луковиците на тъмно и хладно място. След като корените се образуват, можете да преместите цветята на по-слънчево място.