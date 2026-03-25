Ливърпул набеляза заместник на Салах, мърсисайдци вадят 200 милиона евро за френски национал

25 март 2026, 12:18 часа 364 прочитания 0 коментара

Ръководството на Ливърпул е набелязало заместник на голямата звезда на тима на Арне Слот – Мохамед Салах. Както е известно, египтянинът разкри, че ще напусне стадион „Анфийлд“ през лятото, когато договорът му с клуба изтече. Все още не е ясно къде офанзивният футболист ще продължи кариерата си като към него има сериозен интерес от отбори от Саудитска Арабия и САЩ.

Ливърпул иска Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен 

В Ливърпул вече се готвят за раздялата със Салах и са му намерили заместник. Става въпрос за крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе. Това съобщи германското издание „Билд“. Според информациите Ливърпул ще трябва да извади 200 милиона евро, за да привлече 24-годишния френски национал. Причината е, че той е оценен на 140 млн. евро, а също така има договор с баварците до лятото на 2029-та и германският гранд трудно ще се раздели с една от големите си звезди.

Майкъл Олисе Байерн Мюнхен

Крилото се представя страхотно в Германия 

Майкъл Олисе пристигна в Байерн Мюнхен през лятото на 2024 година от английския Кристъл Палас. Тогава баварците платиха 53 милиона евро, за да го привлекат в редиците си. Крилото бързо се превърна в основен футболист на германския шампион като до момента има 94 мача за тима във всички турнири, в които се е отличил с 36 попадения и 50 асистенции. Само през този сезон Олисе може да се похвали с 16 гола и 27 асистенции в 39 двубоя.

Бойко Димитров Отговорен редактор
