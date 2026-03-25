Правителството на Гюров:

20 април да стане официален празник: Министър Игнатов с предложение

25 март 2026, 14:23 часа 188 прочитания 0 коментара
Предложих да започне процедура по обявяването на 20 април - датата, на която честваме Априлското въстание, за официален празник. Това каза служебният министър на образованието проф. д-р Сергей Игнатов на брифинг в Министерския съвет. По думите му целта е да се обединят трите събития, които бележат героизма на българите – Априлското въстание, Съединението и Независимостта.

"Няма да е лесно, трябва да се мине през Народното събрание, но инициативата е подета", посочи той. И обясни, че "с първата пушка на Априлското въстание е даден знак, че българинът се е отърсил от всичките си страхове и е решил да вземе съдбата си в собствените си ръце". Затова, споед него, този ден трябва да бъде официален празник на България. "Хубаво е да имаме празници, посветени на нашия собствен героизъм", добави той.

Министърът съобщи, че 20 април ще е присъствен, но неучебен ден. В ресорното министерство се приемат предложения от ръководствата на училищата за празничното отбелязване на 150-ата годишнина от Априлското въстание. "В училищата събитията ще бъдат посветени не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм", каза Игнатов. И подчерта, че българите имаме с какво да се гордеем.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Сергей Игнатов Априлско въстание официален празник
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес