Голям талант на родния футбол се превръща в коз за националния ни тим

Елисей Съров - един от големите таланти на родния футбол и офанзивен халф на Лудогорец, вече е български гражданин, според информация на "Transfermarkt". Тази новина е страхотна за селекционерите на националния ни тим до 19 и 21 години - Атанас Рибарски и Тодор Янчев, защото е вероятно от юни, или най-късно септември, да разчитат на плеймекъра на Лудогорец. Съров е на 18 години, но, ако продължи възходящата линия на своето развитие, ще бъде на разпложение и за мъжкия тим на България.

Елисей Съров официално взе българско гражданство

Съров е роден в Санкт Петербург през 2008 година. През 2022 година, поради войната в Украйна, талантът заживява в България със семейството си, а по-късно се присъединява и към академията на Лудогорец. 4 години по-късно той вече е притежател на български паспорт.

Още: Валери Божинов за Левски: Ще е хубаво да станем шампиони, но след това какво? Имаме ли я основата?

Талантът на Елисей е забелязан бързо и той се превръща в основен футболист, първо на третия тим, а след това и на втория, който се състезва във Втора лига. Плеймейкърът проведе и няколко подготовки с първия тим на Лудогорец, а Хьогмо го взе на лагера в Анталия в началото на годината. Това е ясен знак, че норвежецът възнамерява да гласува доверие на младия талант занапред.

Този сезон Съров има 19 мача, в които е реализирал 3 гола и 3 асистенции за втория тим на Лудогорец. За своите 18 години в последните сезони той има цели 44натрупани мача във Втора лига.

Още: Куршума разкри какво липсва на Левски в мачовете с Лудогорец