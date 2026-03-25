Политическа агитация в училище: Министър Игнатов каза кога и къде

Всички сигнали за политическа агитация в училища ще бъдат предавани в МВР, каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов на брифинг в Министерския съвет, цитиран от БТА. Той съобщи, че сигнал за раздаване на агитационни материали на ученици в училище в Ловешко е предаден на полицията.

На този етап няма сигнали за други места, посочи Игнатов. Законът абсолютно забранява на територията на училищата да има политическа пропаганда въобще, не само за изборите, напомни министърът.

Той добави, че такива случаи са тежко нарушение. По думите му винаги може да има някой, който ще си помисли, "че ще мине между капките".

Игнатов уточни, че се провеждат срещи с директори на училища по темата. Такава е имало с директорите на училищата в София.