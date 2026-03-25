Националният отбор по футбол си подбра контроли срещу нации от по-малък калибър

Стана ясно кои ще са първите съперници на българския национален отбор по футбол за контролите през юни месец, а именно Косово и Молдова, които не се славят с особено силни национални отбори. Българите ще приемат отбора на Косово на родна земя, по всяка вероятност на стадион “Христо Ботев” в Пловдив или на стадион “Васил Левски” в София. Мачът срещу Молдова “лъвовете” ще проведат на чужд терен. Националите ни имат изиграни по два двубоя с всеки от съперниците си.

Кога ще се проведат контролите?

От ФИФА обявиха, че възможните дати за провеждане са между 1-9 юни. Два дни по-късно започва и най-очакваното футболно събитие - Световното първенство в Северна Америка. Косово трябва да преминат баражите в зона “Европа” и ще си завоюват правото да участват на първия си Мондиал в историята на тима. Първият им двубой ще бъде със Словакия, а при успех ще се изправят с победителя от двойката Турция - Румъния.

Предишни двубой с Косово и Молдова

България и Косово имат две изиграни срещи по време на квалификациите за Европейското първенство през 2020-а година, като резултатът е едно равенство и едно поражение за българите.

Предишното гостуване на България в Молдова бе през далечната 1995 година, когато момчетата на Димитър Пенев постигнаха забележителния резултат от 3:0. През 1994 молдовците бяха победени и на българска земя с 4:1.

Към момента българските национали се подготвят за първия си мач от второто издание на турнира „FIFA Series 2026“ срещу Соломоновите острови на 27-и март от 10:30 часа българско време. Ако селекцията на Александър Димитров успее да надделее над противника си ще играе с победителя от другия полуфинал Индонезия – Сейнт Китс и Невис.

