Как лесно да размножите паяковото растение

Както повечето градинари знаят, стайните растения могат да ни помогнат да останем здрави. Едно стайно растение, което сякаш притежава свои собствени суперсили, е разкошното разпростиращо се растение паяк. Вярвате или не, дългокракото растение понякога се оставя в болнични стаи, за да помогне на пациентите да се излекуват по-бързо. Освен това има невероятната способност да пречиства въздуха на закрито, като абсорбира вредни химикали като формалдехид. Като се има предвид това, от само себе си се разбира, че можете да се възползвате от това да имате повече от едно от тях наоколо. Всъщност можете да умножите колекцията си доста лесно, като размножавате растенията паяк, които имате у дома.

Най-доброто време за размножаване на паякообразно растение е по време на активния вегетационен период, който обикновено е от пролетта до началото на лятото. Тогава растенията са най-силни и имат по-голям шанс за оцеляване. Частите от растението, от които ще искате резници, са паякообразните издънки, които са потомци на паякообразното растение. Жилистите стъбла могат да бъдат намерени във вътрешната сърцевина и са склонни да висят по-ниско от останалата част на растението. Има няколко лесни и ефективни начина за размножаването им - можете директно да засадите паякообразните издънки в почвата или първо да ги вкорените във вода.

Поставете паяжините в чаша с вода

Вкореняването на паячета в чаша вода може да бъде забавно и образователно за наблюдение. Въпреки че не е задължителна стъпка, някои любители на растенията избират този начин, за да наблюдават как корените растат. За начало ще трябва да напълните буркан с вода със стайна температура. След това, използвайте чисти градински ножици, за да отрежете паячетата от майчиното растение. След като ги отрежете, поставете паячетата в буркан. Уверете се, че водата покрива само долната част на резника ви и не докосва листата отгоре - един полезен съвет е да оставите листата естествено да се спускат над горната част на саксията.

За оптимален растеж поставете буркана близо до прозорец, обърнат на изток, с непряка слънчева светлина. Ще искате да оставите паяжините си в съда за около две седмици и да смените водата, когато започне да изглежда мръсна. Когато забележите, че бебетата на паяжините развиват корени, това е добър знак, че е време да ги пресадите в малък съд за засаждане. Саксия с диаметър 10 см с дренажни отвори е идеална, ако е пълна с добре дренирана почва. Поддържайте почвата влажна ежедневно и се наслаждавайте на растежа на паяжините си.

Нарежете паяжините и ги поставете в почвата

Друг много по-лесен метод за размножаване е отглеждането на паяжината директно в почвата. След като ги отрежете при стъблата, проверете основата им, за да се уверите, че имат корени. В този момент можете да потопите корените в хормон за вкореняване, за да насърчите по-бърз растеж, или можете да изберете да го направите без него. След като сте пробили дупки в почвата с молив или пръст, поставете корените на паяжината в дупките и ги оставете да се установят. Препоръчително е да поливате паяжините си с пулверизатор около веднъж на ден, за да поддържате почвата влажна, но да не се подгизва. Ако забележите нов растеж, това обикновено означава, че растението ви се е вкоренило, така че можете да преминете към поливане на паяжината си като младо стайно растение.

И накрая, можете да опитате метода на размножаване с разделяне. Това работи само за по-големи растения паякообразни, които са надраснали саксиите си - включва разделяне на растението на различни части и засаждането им в прясна почва. Независимо от метода на размножаване, който изберете, ще трябва да пресаждате растението, докато расте. Имайте предвид, че има основни стъпки за отглеждане и грижа за растение паякообразно, така че да процъфтява - например, то не може да понася температури под 10 градуса по Целзий.