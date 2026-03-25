Цунами се завърна на „Герена“, получи специални подаръци от Наско Сираков (СНИМКИ)

Наско Сираков, който е президент на Левски и председател на Надзорния съвет, връчи благодарствен плакет на доскорошния капитан на отбора Вендерсон Цунами, съобщиха от клуба.

Бразилецът получи и фланелка с №139

„Бразилецът използва паузата за национални отбори, за да посети клуба и бившите си съотборници. Той получи и фланелка с номер 139 - мачовете, които изигра със синия екип. Винаги си добре дошъл у дома, капитане“, написаха от Левски на официалната си страница.

Вендерсон Цунами игра между 2021 и 2025 година за „сините“, като във всички мачове за тима е вкарал и седем гола за Левски. През зимата той осъществи трансфер в турския Ъгдър.

