Може ли саксията с орхидеята да се сложи в кухнята?

Къде орхидеята ще се чувства най-добре и ще цъфти непрекъснато?

Мога ли да сложите саксията с орхидея в кухнята?

Орхидеите са истинска украса на всеки дом, те създават усещане за комфорт, изтънченост и хармония. Но за да могат тези нежни цветя да радват с ярък и продължителен цъфтеж, е важно да изберете правилното място за саксията с тях. Много домакини се чудят: могат ли орхидеите да се поставят в кухнята и къде точно ще се чувстват най-добре? Ето какви са отговорите на тези въпроси.

Кухнята изглежда удобно място за отглеждане на орхидея - има прозорец, много светлина и много пространство. Но има и определени рискове:

Температурни промени. Честата употреба на печката и фурната създава резки промени в температурата и влажността, което е вредно за нежните корени на цветето.

Влажност и изпарение. Орхидеите обичат влажността, но не понасят изпарение и сажди. Маслени капчици могат да се утаят по листата и да блокират достъпа на кислород. Честото проветряване на кухнята може да преохлади цветето.

Можете да поставите саксията с орхидея в кухнята, но тя трябва да се държи далеч от печката и фурната, на светъл перваз на прозореца или рафт близо до прозореца, където има защита от горещ въздух.

За да сте сигурни, че вашата орхидея не само оцелява, но и цъфти постоянно, следвайте тези правила. Первазите на прозорците с източно или южно изложение са идеално място за саксията с орхидеята - подходящи за целта са первазите с разсеяна светлина без палещо слънце. Също така за нормалното развитие на орхидеята и нейния продължителен и изобилен цъфтеж е важно да спазват и още някои правила.

Температурен баланс. Орхидеите обичат стабилна температура: +20-+25 °C през деня и не по-ниска от +16 °C през нощта.

Влажност на въздуха 50–70%. Ако въздуха в стаята е сух, използвайте овлажнител или тави с вода и експандирана глина.

Без течение. Прозорецът може да се отвори, но така, че студеният въздух да не пада директно върху цветето.

Орхидеите не обичат постоянно да бъдат местени. Изберете им постоянно място и не "безпокойте" цветето излишно - не местете често саксията му.

Опитните производители на цветя съветват: за да образува орхидея по-често цветове, е важно да се създаде кратък период на прохлада. Достатъчно е да поставите саксията в помещение с температура +15-+17 °C за няколко дни - и растението ще ви благодари с нови пъпки.

