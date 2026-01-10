Тенис талантът Иван Иванов е най-добрият млад спортист на България за 2025 година!

Шампионът на сингъл при юношите на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година в анкетата на специазирания сайт за детско-юношески спорт Viasport.bg. Негов подгласник е волейболният ас Симеон Николов, който имаше основна роля за спечелването на сребърния медал на "лъвовете" на Световното първенство за мъже. Трети се нареди големият ни талант в автомобилните спортове Никола Цолов.

Иванов събра 1089 гласа в 14-ото издание на анкетата сред 132-ма журналисти, а наградата получиха родителите му, защото той в момента е на турнир в академията на Рафаел Надал в Манакор. Симеон Николов остана на втора позиция със само 30 гласа по-малко. Заслужилият място във Формула 2 Цолов събра 974 точки. Топ 10 допълниха Александър Василев, Малена Замфирова, Димана Иванова, Валентина Георгиева, Християн Касабов, Виктория Нинова и Калина Венева.

Отбор на годината е националният тим по волейбол за девойки до 19 години с треньор Атанас Петров, който стана световен шампион в тази възрастова група. Петров беше избран и за треньор на годината. Призът "Воля за победа" беше присъден на футболиста от школата на ЦСКА Антон Толев, който беше намушкан от агресивен мъж в новогодишната нощ в началото на 2025-а.

На церемонията специално отличие „Баскетболен вдъхновител“ на името на баскетболиста от близкото минало Спас Натов бе връчен на треньора в Ямбол Здравко Янчев. Той получи наградата от президента на БФ Баскетбол Георги Глушков, който днес празнува рожден ден.

Основателят на „Героите на бъдещето“ Божидар Къртунов избра младата състезателка по сноуборд Малена Замфирова за носител на специалната награда, която се връчва за състезател, който с действията и поведението си на и извън спортното поле дава положителен пример за подражание.

Специален приз за първи път в историята на анкетата беше връчен на федерацията по волейбол, която беше избрана за най-добра в работата си с подрастващите през годината. Той е учреден от Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ). Точки за класацията получиха 56 индивидуални състезатели до 19 години, четири отбора и петима треньори на подрастващи. Събитието беше уважено от легенди на българския спорт и президенти на федерации, сред които Йордан Йовчев, Ивет Лалова, Николай Иванов, Любомир Ганев, Красимир Дунев, Римен Стоилов и други.

