Пресаждане на орхидеята в нова саксия: Какво трябва да знаете за него

Забелязали сте, че орхидеята ви е започнала да вехне? Време е да действате - трябва да е пресадите в нова саксия. Но тази процедура има своите тънкости - важно е да я извършите правилно, за да сте сигурни, че орхидеята ще продължи да се развива нормално и ще ви радва с цъфтежа си.

Пресаждане на орхидеята - какво трябва да знаете за него и как е правилно да го извършите

Ако вашият фаленопсис изглежда слаб и увехнал, време е да го пресадите. Свежият субстрат с хранителни вещества стимулира по-нататъшния растеж.

Как да пресадите умираща орхидея? Първо внимателно извадете орхидеята от старата саксия и отстранете останалата кора или почва (корените могат да бъдат накиснати, за да се улесни процесът). Поставете кората с хранителни добавки на дъното на по-големия съд, поставете растението на място и леко покрийте корените с останалата кора.

При подходящи условия, орхидеята ще ви зарадва с красиви цветове и здравословен растеж, но са възможни проблеми. Ето основните от тях и как да ги решите.

Листата на орхидеите увяхват. Набръчканите или увиснали листа показват липса на влага. Проверете корените: ако са сиви, а кората е суха, е време да полеете обилно растението.

Корените на орхидеите гният. Жълтите и извити листа често означават прекомерно поливане. Това може да доведе до гъбично гниене, което потиска растежа. Признак са меките, слузести корени. Те трябва да бъдат отрязани, третирани с фунгицид и орхидеята да бъде пресадена в пресен дренажен субстрат. За профилактика е полезно редовно да се проветрява помещението, като се избягва пряка слънчева светлина и течение.

Орхидеите могат да страдат и от листни въшки, гъбични комари или паякообразни акари. Тези насекоми изсмукват влагата и отслабват растението. Решението в случая е просто: избършете листата или ги третирайте със сапунен разтвор, инсектицид или масло от нийм.

Грижа за орхидеята след пресаждане

Един от основните въпроси е кога да поливаме орхидея след пресаждане. Ако кореновата система е била отрязана или повредена, първото поливане се отлага с 5-7 дни, за да могат раните да заздравеят. Ако корените не са повредени, първото поливане може да се извърши 2-3 дни след разсаждането. Използвайте отстояла или преварена вода със стайна температура.

След пресаждането, орхидеята изисква специален микроклимат. Поставете растението на светло място, но не на пряка слънчева светлина.

